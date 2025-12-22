Natale 2025 al Forte di Bard: tra videomapping e appuntamenti per grandi e piccoli

Le feste hanno un sapore speciale al Forte di Bard. A corollario dello spettacolo Luci di Natale al Forte 2025 che ogni sera regala emozioni col nuovo allestimento dedicato alla fiaba de Lo Schiaccianoci, dal 26 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 sono in programma diverse iniziative pensate per grandi e piccoli: concerti, spettacoli teatrali, animazioni, laboratori. Nella saletta Staedtler si terranno una serie di laboratori dedicati ai più piccoli legati allo spettacolo di videomapping Lo Schiaccianoci e alla mostra d’arte Fernando Botero. Tecnica monumentale. L’accesso alle attività è incluso nel biglietto di entrata alla fortezza e non richiede prenotazione.

Ad impreziosire le proiezioni di videomapping domenica 28 dicembre, alle 17.30, è in programma l’esibizione dei ballerini professionisti Arianna Lenti e Giulio Galimberti che balleranno sulle celebri note della colonna sonora di Čajkovskij sotto la direzione artistica del coreografo eporediese Tony Lofaro. Arianna Lenti è danzatrice professionista di contemporaneo, modern, classico, street jazz, tap dance ed è diplomata all’Accademia Music Art & Show di Milano. Ha danzato in diversi programmi tv Rai ed è spesso impegnata come danzatrice nelle opere del Teatro alla Scala di Milano. Giulio Galimberti ha calcato i palcoscenici più prestigiosi al mondo, tra cui il Teatro alla Scala di Milano, l’Arena di Verona, l’Opéra National de Bordeaux. Tra le sue esperienze più significative Danza con me con Roberto Bolle e spettacoli per eventi internazionali.

Orari festività

Dal 26 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 il Forte di Bard sarà aperto tutti i giorni, lunedì compresi, con orario dalle ore 10.00 alle 20.00 (fanno eccezione il 31 dicembre, apertura dalle ore 10.00 alle 18.00; 1° gennaio, dalle ore 14.00 alle 20.00). Chiuso il 25 dicembre.

PROGRAMMA EVENTI

. Natale al circo

A cura di Magic Bunny. Uno spettacolo magico ricco di gag divertenti

Venerdì 26 dicembre, ore 16.00 Cappella

. Archeo, Alice nelle Meraviglie

Spettacolo a cura della Compagnia teatrale Palinodie

Una giovane Alice, guidata dalla sua curiosità, si avventura nel mondo magico dell’archeologia…

Domenica 28 dicembre, ore 16.00 Cappella

. Lo Schiaccianoci. Omaggio in danza

Con Arianna Lenti e Giulio Galimberti, coreografie di Tony Lofaro

Domenica 28 dicembre, ore 17.30

. Elfo delle Bolle

Spettacolo di bolle e palloncini

Lunedì 29 dicembre e giovedì 1° gennaio

Piazza d’Armi, dalle 14.30 alle 17.30

. Concerto. Esibizione del gruppo Di tutto un folk!

Martedì 30 dicembre

Piazza d’Armi, dalle 14.30 alle 17.30

. Concerto. Carema Street Band

sabato 3 gennaio

Piazza d’Armi, dalle 14.30 alle 17.30

. Concerto. Coro La Manda di Hône

domenica 4 gennaio

Piazza d’Armi, dalle 14.30

I LABORATORI

. Lo Schiaccianoci

Realizziamo insieme speciali decorazioni natalizie.

venerdì 26 e sabato 27 dicembre, dalle 14.30 alle 17.00

. Pezzi d’arte

Crea il tuo puzzle ispirandoti all’arte di Fernando Botero.

domenica 28 dicembre e venerdì 2 gennaio, dalle 14.30 alle 17.00

. La fiaba dello Schiaccianoci

Un racconto emozionante abbinato ad un momento creativo.

sabato 3 e martedì 6 gennaio, dalle 14.30 alle 17.00

. Una calza artistica

E’ ora di preparare la calza per l’arrivo della Befana.

domenica 4 e lunedì 5 gennaio, dalle 14.30 alle 17.00