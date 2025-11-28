Il 2 dicembre un evento nel teatro di Plus ad Aosta: “La bellezza condivisa – Arte e teatro per una comunità che accoglie”

In occasione delle giornate internazionali dedicate alle persone con disabilità (3 dicembre) e del volontariato (5 dicembre), il CSV, Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta, promuove per martedì 2 dicembre, alle 18, presso il Teatro di Plus, una serata intitolata “La bellezza condivisa – Arte e teatro per una comunità che accoglie”, un incontro che intreccia diversi linguaggi artistici accomunati dalla volontà di includere e di promuovere l’espressione e la partecipazione di tutti.

Ad aprire sarà Claudio Latino, presidente del CSV VdA-ODV, che introdurrà la serata dedicata all’arte non come semplice espressione estetica, ma come spazio di comunità, luogo in cui le persone possono riconoscersi, partecipare e trovare nuove connessioni.

Seguirà “Quando l’arte trova nuove strade”, un omaggio a Daria Covolo, pittrice e artista che, nonostante una malattia rara le abbia tolto l’uso delle mani e della voce, ha continuato a creare e ad esprimere la sua ricchezza interiore e le sue emozioni.

Il cuore della serata sarà lo spettacolo “Where is Olga?”, produzione Oriente Occidente, che porta in scena Barbara Toreglia, Teresa Noronha Feio e Alessandro Bertagnolli, con regia e progetto di Matteo Maffesanti, drammaturgia di Andrea Rampazzo, paesaggio sonoro di Silvia Cignoli e light design di Luca Serafini.

Una creazione che nasce dalla collaborazione tra Oriente Occidente ed Etika – Dolomiti Energia, Fondazione Trentina per la Cooperazione, Sapi – Coop Trentino, Cassa Centrale Banca, Consolida e La Rete, con il sostegno del Centro Culturale Santa Chiara: un esempio concreto di come l’arte possa farsi luogo di convergenza tra realtà diverse, unite dalla volontà di generare impatto sociale.

La partecipazione all’evento è gratuita, fino ad esaurimento posti. Le persone interessate a partecipare possono iscriversi al seguente google form: https://shorturl.at/GILbe

“Abbiamo scelto di proporre un’unica serata che unisse le due ricorrenze – quella dedicata alle persone con disabilità e quella al volontariato – perché riteniamo che abbiano una radice comune: la capacità di costruire comunità” spiega Claudio Latino. “L’inclusione non è un concetto astratto, ma un percorso concreto fatto di relazioni, gesti quotidiani e partecipazione. L’arte ci aiuta a raccontare questa visione e a viverla insieme, perché è un linguaggio capace di unire, aprire spazi e generare nuove possibilità”.

Per informazioni: CSV Valle d’Aosta - 0165 230685