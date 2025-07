Durante l’estate, il Centro Espositivo del Parco Minerario di Cogne ospita la mostra Natura e cultura – La montagna che ispira, un affascinante viaggio visivo attraverso le fotografie storiche della Fototeca del Museo dei Tatra di Zakopane, in Polonia. Un’occasione per scoprire, attraverso immagini d’epoca, la bellezza e la complessità di un paesaggio montano straordinario, e del rapporto millenario tra gli abitanti e il loro ambiente.

Il Museo dei Tatra è la più antica istituzione culturale della regione Małopolska, situata ai piedi dei Monti Tatra, il gruppo montuoso più elevato dell’Europa centrale, al confine tra Polonia e Slovacchia. Le immagini in mostra offrono uno sguardo prezioso su questo territorio e sulle comunità che vi abitano, testimoniando un equilibrio delicato tra natura, cultura e sviluppo.

L’esposizione si articola in sezioni tematiche: la bellezza dei Monti Tatra, le prime escursioni alpinistiche, la nascita dello sci, la pastorizia e le tradizioni della regione di Podhale. Ogni immagine racconta storie di vita quotidiana, di fatiche e di bellezza, mostrando come la cultura locale sia nata e cresciuta in stretta connessione con l’ambiente montano.

La mostra lancia anche un messaggio di forte attualità: la necessità di un rapporto sostenibile tra uomo e natura. Se da un lato le popolazioni locali hanno costruito una cultura basata sull’armonia con l’ambiente, dall’altro la crescita del turismo, spesso incontrollato, minaccia oggi l’equilibrio ecologico dei Tatra. Un problema che non riguarda solo la Polonia, ma che tocca da vicino anche i territori alpini italiani.

Il progetto, che si sviluppa anche oltre le fotografie esposte, riflette su valori fondamentali come il rispetto dell’ambiente, la salvaguardia delle tradizioni e la consapevolezza delle fragilità naturali di queste aree montane. Un invito a pensare alla montagna non solo come meta turistica, ma come luogo da conoscere, custodire e rispettare.

La mostra Natura e cultura – La montagna che ispira è finanziata dal Ministro della Cultura e dal Patrimonio Nazionale della Repubblica di Polonia nell’ambito del programma Cultura ispiratrice.

L’inaugurazione si terrà venerdì 11 luglio alle ore 17.30, accompagnata da un aperitivo con vini affinati nella Miniera di Cogne.

Sabato 12 luglio, alle ore 10 e alle ore 15, si svolgeranno laboratori per famiglie: Pastorizia – Come creare la pecora di feltro e Come creare una spilla dei Monti Tatra.

Un’occasione per adulti e bambini di avvicinarsi a un patrimonio culturale e ambientale che merita attenzione, tutela e ispirazione.