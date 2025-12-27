Nus: il Natale profuma di magia, torna sul grande schermo il classico Disney “La carica dei 101”

Il Natale è da sempre il momento in cui il cinema d’animazione torna a illuminare le sale e i cuori. I più piccoli attendono con trepidazione il buio in sala, mentre i grandi, con la scusa di accompagnarli, si preparano a un viaggio nel mondo fantastico del “cartone animato”.

Fin dagli anni Trenta, l’arrivo delle feste coincideva con l’uscita dei film delle Disney Productions, spesso proiettati in seconda visione per renderli più accessibili alle famiglie. Capolavori che hanno incantato generazioni, capaci di trasformare la natura in personaggi parlanti, la neve in fate danzanti sulle note dello Schiaccianoci, gli animali in protagonisti assoluti delle emozioni umane.

Nel tempo sono cambiati stili, tecniche e linguaggi, ma non è cambiata la magia: l’amore per i dettagli, la cura dei personaggi, la capacità di far sognare restano intatti. Ancora oggi, davanti a quei film, ci ritroviamo senza parole, pronti a rivedere storie che hanno accompagnato la nostra infanzia.

È proprio questo spirito che la Biblioteca intercomunale di Fénis, Nus e Saint-Marcel vuole celebrare domenica 28 dicembre alle ore 18, proponendo nella sala del Consiglio di Nus la proiezione del grande classico “La carica dei 101”, nella storica versione del 1961, tratta dal romanzo di Dodie Smith.

Sul grande schermo torneranno i 101 cuccioli dal manto maculato, pronti a condurre il pubblico in un’avventura ricca di tenerezza, suspense e divertimento. A rendere la storia indimenticabile è anche la presenza della temibile Crudelia De Mon, una delle antagoniste più iconiche del cinema, sfrenata cacciatrice di pellicce e personaggio tanto inquietante quanto irresistibile.

Il film accompagnerà gli spettatori nel mondo del “telegrafo canino”, tra messaggi in codice, piani astuti e la solidarietà degli amici a quattro zampe, il tutto accompagnato da una colonna sonora che ha segnato l’immaginario di intere generazioni.

Un appuntamento pensato per famiglie, appassionati di animazione e per chiunque desideri ritrovare, almeno per una sera, la magia senza tempo dei grandi classici Disney.