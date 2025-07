Masterclass Lirica dedicata al Maestro Lorenzo Arruga

Il Castello Tour de Villa di Gressan (AO) ospiterà, dal 24 al 27 luglio 2025, la prestigiosa Masterclass di Canto Lirico intitolata al M° Lorenzo Arruga, organizzata con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.





Docente il M° Federico Longhi, coadiuvato al pianoforte da Antonella Poli e da Erica Pompignan ed il direttore d’orchestra il M° Aldo Tarchetti, coach e pianista.

La Masterclass riunirà 16 giovani talenti vocali (soprani, mezzosoprani, tenori, baritoni) provenienti da 6 Paesi: Italia, Georgia, Moldavia, Ucraina, Azerbaigian e Grecia.





Federico Longhi, baritono di prestigio internazionale. Rinomato docente, punto di riferimento in Italia e all'estero. Ha insegnato in prestigiose istituzioni come l’Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma, l’Accademia del Teatro Coccia di Novara e l’Accademia Orpheus di Milano. La sua expertise lo ha portato anche oltreconfine: dall’Opera Studio Academy dell’Azerbaigian (Teatro Nazionale di Baku) all’Opera Academy del Kazakistan (Teatro Nazionale di Astana), fino all’Università del Costa Rica a San José.

Non solo un cantante, non solo un insegnante: un maestro oltre tutti i confini, che trasmette il palcoscenico in aula e l’aula in palcoscenico.

“Insegnare è come cantare un duetto: devi ascoltare, sostenere e poi lasciare volare la voce dell’altro

-dice il M° Federico Longhi- e dal 24 al 27 luglio sarà un’occasione unica per ascoltare giovani voci emergenti, in un dialogo tra culture, immerse nella bellezza del paesaggio valdostano ”.

Tre giorni di studio intenso culmineranno nel Concerto Finale aperto al pubblico, in programma domenica 27 luglio alle ore 18:00 negli incantevoli giardini del Castello Tour de Villa a Gressan. L’esibizione offrirà un viaggio attraverso il repertorio operistico internazionale, con arie e duetti di Verdi, Puccini, Mozart e Rossini, giusto per citarne alcuni.

La Masterclass, che rende omaggio alla memoria del M° Lorenzo Arruga (1937-2020), critico musicale e direttore artistico di fama internazionale, si svolgerà nel suo tanto amato Castello Tour de Villa, già affermato polo culturale grazie al Premio Sant’Anselmo, assegnato a personalità che "hanno dato gioia nell’arte".

Nel 2014, Prima Edizione: il premio venne conferito al M° Riccardo Muti, figura emblematica della direzione d’orchestra. Nel 2015, Seconda e Terza Edizione: nel corso dello stesso anno, il premio andò rispettivamente al direttore d’orchestra Claudio Scimone e all’étoile della danza Carla Fracci, celebrandone i contributi all’eccellenza artistica.