Tra cinema e cultura, torna CharvArte

Non solo film, ma cultura, convivialità e un pizzico di magia. A Charvensod, per tutto il mese di luglio, torna CharvArte, la rassegna culturale estiva che ogni anno riesce a fondere paesaggio, arte e comunità. E anche quest’anno promette emozioni, grazie a una combinazione di cinema all’aperto, degustazioni locali e un suggestivo omaggio a Dante immerso nella natura.

Il cuore della rassegna sarà, come da tradizione, il "Cinema da gustare sotto le stelle": quattro appuntamenti – tutti i giovedì alle ore 21 – nel parco della scuola primaria Adelline Lucianaz. A ogni proiezione, la Proloco accompagnerà la visione con cibi e bevande tipici, creando un’esperienza multisensoriale che mescola immagini e sapori.

Si parte il 10 luglio con un cult che non invecchia mai, Chi ha incastrato Roger Rabbit? di Robert Zemeckis, pellicola scelta anche per la rassegna regionale Aiace – A Macchia d’Olio. Il 17 luglio sarà la volta del classico senza tempo Quando la moglie è in vacanza, con Marilyn Monroe e quella scena dell’abito che il vento non dimentica. Il 24 luglio tocca al mondo animato Disney con La principessa e il ranocchio, mentre il 31 luglio chiude la rassegna Cool Runnings – Quattro sottozero, con la squadra di bob giamaicana che ha fatto ridere e commuovere il mondo intero.

Ma la cultura a Charvensod non si limita ai film. Mercoledì 30 luglio, all’eremo di San Grato, andrà in scena ItinerDante, evento promosso da AIGU – Associazione Italiana Giovani UNESCO – nell’ambito del progetto Mont-Emilius Culture. Sarà una lettura scenica con declamazione e musica dal vivo, in un luogo suggestivo a oltre 1.200 metri di quota, impreziosita dalle voci e dagli strumenti di Antonello Pistritto (voce), Jean Louis Crestani (commenti) e Daniel Curtaz (violoncello). L’iniziativa fa da preludio al Vertical Emilius 3559, gara alpinistica in programma il 1° agosto.

“Anche quest'anno Charvensod vuole offrire ai suoi residenti e turisti quattro appuntamenti di cinema all'aperto nella splendida cornice del parco della scuola Adelline Lucianaz”, ha dichiarato l’assessora Chiara Bernardi, con delega al patrimonio culturale e all’associazionismo. “In più, il 30 luglio all'eremo di San Grato sarà proposto l'evento ItinerDante, letture dantesche in un luogo inconsueto ma affascinante. Un ringraziamento particolare va a tutte le associazioni del territorio per il loro fondamentale supporto e aiuto”.

Un’offerta culturale che riesce, ancora una volta, a valorizzare il paesaggio senza snaturarlo, anzi, trasformandolo in palcoscenico. E se Dante viene letto a pochi passi dal cielo, forse anche lui, per una sera, si godrà il fresco di Charvensod.Dans un monde qui court toujours plus vite, s’arrêter pour savourer un film sous les étoiles ou écouter Dante dans un ermitage de montagne, c’est déjà un acte de résistance poétique. Avec CharvArte, Charvensod nous invite à ralentir, à rêver et à partager des moments authentiques, entre amis, en famille ou simplement avec soi-même. Un programme qui respire la beauté, le goût et l’intelligence — et qui prouve, une fois de plus, que la culture de proximité peut être aussi riche que celle des grandes villes. On y sera, vous aussi ?