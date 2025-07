Nasce “La SIBILLA del Gran Paradiso”

Fondation Grand Paradis lancia “La SIBILLA del Gran Paradiso”, un sistema di intelligenza artificiale generativa finanziato dall’Assessorato affari europei, innovazione, PNRR e politiche nazionali della montagna – Struttura sistemi tecnologici, della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

S.I.B.I.L.L.A. – “Sistema di Indagine Basato su Intelligenza Artificiale come Laboratorio di Lettura e Analisi del Gran Paradiso” – è un sistema avanzato basato su un Digital Human, pensato per migliorare l’esperienza informativa e l’accoglienza nel Parco Nazionale Gran Paradiso. SIBILLA è capace di dialogare in linguaggio naturale, sia vocale che testuale, in più lingue europee, arricchendo l’interazione con contenuti multimediali, indicazioni sulle fonti di informazione e curiosità sul territorio. Il servizio sarà disponibile sia online, sul sito di Fondation Grand Paradis e sull’app Visit Gran Paradiso, sia tramite un totem fisico installato presso il Centro Visitatori di Rhêmes-Notre-Dame, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Nell’inquadrare la rivoluzione digitale in corso, l’Assessore Luciano Caveri sottolinea: “Sono numerosi i filoni in atto, sia sul PNRR che sui finanziamenti ordinari, che riguardano la vera e propria esplosione nell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Un'evoluzione che sta rapidamente trasformando settori strategici e trasversali, tra cui quello dell’informazione e della promozione turistica. Fra questi c’è Sibilla. Un progetto sperimentale che rappresenta un banco di prova importante, in particolare per l’area del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Si tratta di un test innovativo, finalizzato a esplorare concretamente le potenzialità delle nuove tecnologie applicate alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale.”

“Abbiamo scelto di chiamarla Sibilla – spiega Luisa Vuillermoz, Direttrice di Fondation Grand Paradis – perché questo nome affonda le radici nel mito. Le Sibille erano figure profetiche, portatrici di verità a volte enigmatiche, sempre evocative. Sarà il visitatore a scegliere se seguire i suoi consigli.

A differenza dei comuni algoritmi basati su modelli di Large Language Model, a cui spesso manca un corpo, noi abbiamo voluto darle una presenza. Le abbiamo offerto un volto, una voce, la divisa di Fondation Grand Paradis. L’abbiamo resa una di noi. Sibilla sarà per noi anche strumento di empowerment: amplierà le nostre conoscenze, ci aiuterà a ritrovare il valore delle domande, a coltivare l’arte del pensiero critico, a riconoscere la bellezza di un sapere condiviso e accessibile.”