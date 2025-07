Cervino CineMountain: Tutto sulla XXVIII edizione, gli ospiti, i film, gli eventi e tanto altro

Dal 26 luglio al 2 agosto 2025 torna il Cervino CineMountain, il festival internazionale di cinema di montagna più alto d’Europa, che da ventotto anni racconta il mondo partendo dalle sue altitudini. Un appuntamento che ogni estate diventa luogo d’incontro e confronto, laboratorio di immaginari, osservatorio di crisi e visioni.

L’edizione 2025 è tra le più partecipate di sempre: 366 film ricevuti da 73 Paesi del mondo, con 50 titoli selezionati provenienti da 21 nazioni. Un dato che non è solo quantitativo, ma che racconta un’evoluzione profonda. Per la prima volta, la maggior parte dei film arriva da Paesi non appartenenti alle cinematografie tradizionali del genere, in particolare Iran, Afghanistan, India, Niger, Argentina: storie girate da chi quelle terre alte le abita, le conosce, le attraversa ogni giorno tra difficoltà, bellezza e resistenza.

Il festival si muove su un crinale sottile, tra cinema e geopolitica, paesaggio e attualità. Le montagne raccontate nei film diventano specchio del nostro tempo: montagne che resistono sotto le bombe; montagne che mutano sotto l’effetto della crisi climatica; montagne che dividono o accolgono, che separano i popoli o diventano rifugio di minoranze, migranti, nomadi, diseredati.

Accanto a questi sguardi urgenti, trovano spazio le storie di sport e di montagna vissuta come passaggio generazionale, come nel doppio appuntamento con Federica Brignone e la madre Ninna Quario, e con i grandi campioni dello sci di fondo Manuela Di Centa, Stefania Belmondo, Marco Albarello e Silvio Fauner. Il passato e il futuro della montagna si guardano negli occhi, come accade anche nelle matinées letterarie, nei panel, nelle giornate dedicate ai più piccoli, nei film italiani e valdostani che compongono l’identità del territorio.

Tra gli appuntamenti più significativi di questa edizione, anche uno spazio dedicato all’educazione all’audiovisivo e alla formazione delle nuove generazioni. Il pomeriggio del 27 luglio (ore 16.00, Centro Congressi di Valtournenche) si terrà l’evento “Cinema inclusivo: montagne di storie per un mondo sostenibile”, che presenterà i cortometraggi realizzati dagli studenti delle scuole primarie e secondarie del Trentino e della Valle d’Aosta nell’ambito del progetto nazionale Cinema per la Scuola, in collaborazione con IFA – Scuola di Cinema di Pescara.

Un momento prezioso per scoprire lo sguardo creativo e libero delle nuove generazioni, e riflettere sul potere del cinema come strumento di espressione, inclusione e cittadinanza attiva. Tra i titoli in proiezione anche The Frog, piccolo racconto simbolico tra fiaba e sostenibilità.

Cervino CineMountain 2025 è una vetta da cui osservare il mondo: un festival che fa del racconto della montagna una chiave per leggere il presente. E per continuare a interrogarci, insieme, su come abiteremo il domani.