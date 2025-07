Sport, natura e divertimento ad alta quota

L’estate 2025 di Pila sarà all’insegna della natura, dello sport e dell’autenticità alpina. Situata a 1800 metri di altitudine nel cuore della Valle d’Aosta e raggiungibile in soli 18 minuti di telecabina da Aosta, la località offrirà un ricco calendario di attività immerse in uno scenario naturale straordinario.

IMPIANTI APERTI PER SCOPRIRE LA MONTAGNA D’ESTATE

Dal 21 giugno al 7 settembre sarà attiva la telecabina Aosta-Pila, con orari estesi dal 28 giugno al 24 agosto (fino alle ore 18:00). Nelle giornate del 26 luglio, 2 agosto e 9 agosto la telecabina rimarrà aperta fino alle ore 23:00.

La seggiovia Chamolé accompagnerà escursionisti e biker verso itinerari panoramici, mentre la funivia Gorraz – Grand Grimod sarà in funzione dal 19 luglio al 31 agosto​.

La seconda tratta della nuova telecabina resterà chiusa durante l'estate​ per permettere di completare i lavori della telecabina Pila-Couis, in vista dell’inaugurazione ufficiale dell’impianto completo prevista per dicembre 2025.

PILA BIKELAND: ADRENALINA, FLOW E PANORAMI ALPINI

Pila è una meta riconosciuta a livello nazionale e internazionale per gli amanti della mountain bike. Con 44 km di trail serviti da impianti e un’offerta tecnica in continua evoluzione, il progetto Pila Bikeland accoglie rider di ogni livello tra curve paraboliche, boschi alpini e discese panoramiche.

I percorsi del Bike Park spaziano dal downhill al freeride, fino all’enduro e ai tracciati dedicati alle e-bike. Tra i trail più apprezzati, la Flow Trail regala un’esperienza fluida e accessibile, mentre la leggendaria World Cup continua ad attrarre i biker più esperti.

Per chi desidera avvicinarsi alla disciplina o perfezionare la propria tecnica, sono disponibili corsi e tour guidati con istruttori qualificati, oltre a un servizio di noleggio con bici muscolari, e-bike e attrezzatura completa.

E-BIKE: LA MONTAGNA FACILE PER TUTTI

Scoprire la montagna in bicicletta non è mai stato così semplice e divertente. Grazie alle e-bike, anche i bambini e le famiglie alle prime esperienze possono avvicinarsi alla natura e vivere la magia dei sentieri alpini senza fatica. La pedalata assistita rende infatti accessibili itinerari che altrimenti richiederebbero allenamento e resistenza, trasformando l’escursione in un’attività piacevole e alla portata di tutti.

A Pila è possibile noleggiare e-bike per adulti e ragazzi e seguire itinerari panoramici tra boschi e alpeggi, modulando le tappe in base alle esigenze del gruppo e lasciando spazio a pause e momenti di relax.

TREKKING: SENTIERI, LAGHI E PANORAMI MOZZAFIATO

A Pila il trekking è un invito a rallentare e scoprire la montagna con occhi nuovi. Dai percorsi più semplici alle escursioni d’alta quota, ogni sentiero è un’occasione per immergersi nella natura alpina, tra boschi di larici, pascoli e laghi glaciali.

Tra gli itinerari più amati, la camminata verso il lago Chamolé, facilmente raggiungibile con la seggiovia, e la successiva salita al Rifugio Arbolle, da cui si domina l’intera conca e si ammirano Monte Bianco, Cervino, Rosa e Grand Combin. Da Gorraz, servita dalla funivia attiva dal 19 luglio, partono invece escursioni verso l’Alpe Grimondet e la Punta del Drinc.

Durante la stagione saranno proposte uscite guidate con accompagnatori naturalistici, anche in formula esperienziale, con tappe gastronomiche e degustazioni. Un esempio è il Trekking + degustazione formaggi d’alpeggio in calendario il lunedì e il mercoledì, al quale si può aggiungere la scoperta dei prodotti della Cantina Grosjean.



Il sito ufficiale di Pila mette a disposizione una sezione dedicata ai sentieri e ai percorsi trekking (pila.it/trekking), dove è possibile consultare e scegliere tra proposte adatte a ogni livello, dalle semplici passeggiate agli itinerari più impegnativi. Per ogni percorso sono disponibili descrizioni dettagliate, immagini, video e la traccia GPX scaricabile, uno strumento utile per pianificare al meglio la propria esperienza e avere un’anteprima del paesaggio che si andrà a esplorare.

News 2025 – Immersione nel Bosco – 26 luglio- 2/9/16 agosto. Un trekking educativo per scoprire le meraviglie della natura. Durante l'escursione, verrà approfondita la conoscenza delle piante e degli insetti che popolano il bosco, attraverso contenuti didattici coinvolgenti e interattivi. Esperienza gratuita con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: Trekking Habitat +39 3358118731

Camminare a Pila significa vivere la montagna in modo autentico, lontano dalla folla, lasciandosi guidare dai ritmi della natura.

IL PARCO AVVENTURA: DIVERTIMENTO TRA GLI ALBERI PER GRANDI E PICCOLI

Nel cuore del bosco di Pila, il Parco Avventura offre un’esperienza emozionante e sicura, ideale per famiglie e amanti delle attività all’aria aperta. I percorsi sospesi tra gli alberi permettono di mettersi alla prova in tutta sicurezza, immersi nella natura, e sono suddivisi per difficoltà e altezza, così da essere accessibili a partire dai 5 anni (altezza minima 130 cm).

Il parco propone 4 percorsi differenti e 40 piattaforme:

Leprotti (fucsia): per i più piccoli (130–140 cm), facile e divertente.

Scoiattoli (giallo): accessibile e pensato per bambini un po' più grandi (140–160 cm).

Marmotte (verde): dedicato ai ragazzi (oltre 160 cm), con un livello medio di difficoltà.

Camosci (blu): il percorso più impegnativo, per i più esperti (oltre 160 cm).

Ogni esperienza dura circa 20 minuti per percorso, con la possibilità di trascorrere fino a due ore all’interno del parco. L’apertura è prevista tutti i giorni dalle 09:00 alle 17:30, con ultimo briefing per l’accesso alle ore 15:45.

Il Parco Avventura di Pila è la scelta perfetta per aggiungere un pizzico di adrenalina a una giornata di relax in montagna, tra giochi di equilibrio, passerelle sospese e zipline tra le chiome degli alberi.



I SAPORI DELLA MONTAGNA

A Pila, l’estate è anche un viaggio nel gusto. Rifugi, baite e ristoranti propongono una cucina autentica che valorizza le eccellenze della Valle d’Aosta, con piatti preparati secondo tradizione e ingredienti di qualità: polenta concia, zuppe, selvaggina, formaggi d’alpeggio e salumi artigianali. Durante la stagione non mancheranno occasioni speciali per scoprire la ricchezza enogastronomica del territorio.

I menù delle strutture in quota e non offrono anche rivisitazioni creative: dalla Fontina in tempura al risotto alla Toma di Gressoney, fino al Lardo d’Arnad servito con mousse di castagne. Ogni piatto racconta una storia e si abbina ai grandi vini di montagna della Valle d’Aosta, in particolare quelli della cantina Grosjean, protagonista anche delle esperienze di degustazione.



PILA E AOSTA: NATURA E CULTURA A PORTATA DI TELECABINA

Uno degli elementi che rende Pila unica è la sua stretta connessione con Aosta. In soli 18 minuti di telecabina si passa dal centro storico romano alle passeggiate in quota tra boschi e panorami alpini. Questa vicinanza permette di combinare in una sola giornata un’escursione in montagna con la scoperta culturale, gastronomica e commerciale del capoluogo valdostano.

È un equilibrio perfetto tra natura e cultura, avventura e comodità, che rende Pila ideale per famiglie, escursionisti e viaggiatori in cerca di autenticità.

EVENTI DA NON PERDERE

L’estate di Pila sarà animata da un ricco programma di eventi per tutti, tra sport, natura, cultura e tradizione.

-> 28 & 29 Giugno

PILA KIDS OPEN DAY

Corso gratuito di MTB dedicato ai piccoli Bikers. Due giornate dedicate al trasmettere l’amore per la montagna e la passione per la MTB ai più piccoli. Lezioni teoriche e pratiche in collaborazione con i maestri di Aosta Valley Freeride e ThreeSeason, prove di abilità e una divertente competizione. Ritrovo e partenza presso la seggiovia Chamolé alle ore 9.30. Corso dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Attrezzatura richiesta: bici ammortizzata e casco. Info e prenotazioni: prenotazione necessaria - Tel. 0165 521148 - info@pila.it

-> 5 Luglio – GIORNATA ECOLOGICA

In collaborazione con Summit Foundation e Clean Up Tour Italia, una giornata di pulizia dei sentieri, raccolta dei rifiuti e sensibilizzazione ambientale. Condivisione, pranzo offerto dalla Proloco di Gressan e dal Consorzio l’Espace de Pila, e una sorpresa finale per tutti i partecipanti.

-> 13 Luglio – MERCATI CAMPAGNA AMICA

I mercatini a km zero tornano all’arrivo della telecabina con i sapori autentici dei produttori valdostani: formaggi, salumi, miele e ortaggi freschi direttamente dai contadini dalle ore 10 alle 16 presso Pila – Gorraz.

-> 26 Luglio – PILA SUMMER PARTY



APERTURA PROLUNGATA TELECABINA FINO ALLE ORE 23.00

SEGGIOVIA CHAMOLÉ FINO ALLE 19.00



Pila Kids Open Day. Corso gratuito di MTB dedicato ai piccoli Bikers. Due giornate dedicate al trasmettere l’amore per la montagna e la passione per la MTB ai più piccoli. Lezioni teoriche e pratiche in collaborazione con i maestri di Aosta Valley Freeride e ThreeSeason, prove di abilità e una divertente competizione. Ritrovo e partenza presso la seggiovia Chamolé alle ore 9.30. Corso dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Attrezzatura richiesta bici ammortizzata e casco. Info e prenotazioni: prenotazione necessaria - Tel. 0165 521148 - info@pila.it

Immersione nel bosco. Un trekking educativo di 1h e 30 minuti, dalle 14.00, per scoprire le meraviglie della natura. Durante l'escursione, verrà approfondita la conoscenza delle piante e degli insetti che popolano il bosco, attraverso contenuti didattici coinvolgenti e interattivi. Le escursioni sono gratuite con prenotazione obbligatoria, sono disponibili 2 turni alle ore 14.00 e 15.30. Prenotazione obbligatoria. Iscrizione obbligatoria, per info e prenotazioni: Trekking Habitat +39 3358118731



-> 27 Luglio – PILA KIDS OPEN DAY

Corso gratuito di MTB dedicato ai piccoli Bikers. Due giornate dedicate al trasmettere l’amore per la montagna e la passione per la MTB ai più piccoli. Lezioni teoriche e pratiche in collaborazione con i maestri di Aosta Valley Freeride e ThreeSeason, prove di abilità e una divertente competizione. Ritrovo e partenza presso la seggiovia Chamolé alle ore 9.30. Corso dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Attrezzatura richiesta: bici ammortizzata e casco. Info e prenotazioni: prenotazione necessaria - Tel. 0165 521148 - info@pila.it

-> 2 AGOSTO – PILA SUMMER PARTY



APERTURA PROLUNGATA TELECABINA FINO ALLE ORE 23.00

SEGGIOVIA CHAMOLÉ FINO ALLE 19.00

Festa dei Pastori. Pranzo tipico in alpeggio con prodotti d’alpeggio e vini locali, mercatino, musica e racconti di tradizione. Un appuntamento storico che valorizza il legame con la vita d’alpeggio e la cultura rurale organizzato dalla Proloco di Gressan presso l’alpeggio di Plan de l’Eyve.

Immersione nel bosco. Un trekking educativo di 1h e 30 minuti, dalle 14.00, per scoprire le meraviglie della natura. Durante l'escursione, verrà approfondita la conoscenza delle piante e degli insetti che popolano il bosco, attraverso contenuti didattici coinvolgenti e interattivi. Le escursioni sono gratuite con prenotazione obbligatoria, sono disponibili 2 turni alle ore 14.00 e 15.30. Prenotazione obbligatoria. Iscrizione obbligatoria, per info e prenotazioni: Trekking Habitat +39 3358118731

-> 9 Agosto – PILA SUMMER PARTY

APERTURA PROLUNGATA TELECABINA FINO ALLE ORE 23.00

SEGGIOVIA CHAMOLÉ FINO ALLE 19.00

Lo Martchà di Bouque. IV edizione della fiera dell’artigianato tradizionale. Artigiani al lavoro, bancarelle e laboratori a cielo aperto: un’occasione per respirare l’autenticità valdostana e acquistare manufatti unici nella nuova location presso Pila- Gorraz.

Immersione nel bosco. Un trekking educativo di 1h e 30 minuti, dalle 14.00, per scoprire le meraviglie della natura. Durante l'escursione, verrà approfondita la conoscenza delle piante e degli insetti che popolano il bosco, attraverso contenuti didattici coinvolgenti e interattivi. Le escursioni sono gratuite con prenotazione obbligatoria, sono disponibili 2 turni alle ore 14.00 e 15.30. Prenotazione obbligatoria. Iscrizione obbligatoria, per info e prenotazioni: Trekking Habitat +39 3358118731

GiocAosta a Pila. Dall’8 all’11 agosto. La “ludoteca di montagna” per bambini e famiglie: giochi da tavolo, laboratori e attività in collaborazione con GiocAosta.

Plenilunio dei mannari con GiocAosta. 9 agosto, ore 20,00. Un’esperienza immersiva tra gioco e natura: una partita di Wherewolf al calare del buio, sulla montagna che domina Aosta. Pensato per chi già conosce le dinamiche del gioco, l’evento si distingue per il contesto suggestivo e il percorso d’accesso: appuntamento alle 19 in piazza Chanoux, da cui si raggiunge a piedi la partenza della cabinovia. Dopo un breve tragitto in impianto, si arriva al luogo della partita, immersi nel silenzio della notte e circondati solo dal bosco e dalle stelle. Il rientro è previsto attorno alle 23 alla stazione della cabinovia. Evento su prenotazione, in collaborazione con Giocaosta.it.

Tsaven des Etoiles. Un pomeriggio con mercatino della Coldiretti, laboratori didattici, folclore e l’“Agriaperitivo” offerto da Le Vélo, in un’atmosfera di festa dedicata alle famiglie presso Pila- Gorraz.

-> Dal 10 al 17 Agosto – ATELIER DEGLI ARTIGIANI

Una mostra mercato al coperto presso la Saletta Comunale, con pezzi unici di artigianato locale. Un viaggio nella creatività e nella tradizione

-> Dal 13 agosto – RACCONTI SOTTO IL CIELO

Un appuntamento a cura di Replicante Teatro per riscoprire, sotto le stelle, il potere evocativo della voce e della narrazione. In contesti naturali raccolti e suggestivi, come una radura tra gli alberi o un angolo di giardino, una lettura scenica dà forma a storie che si intrecciano con il buio e la quiete della notte, illuminate soltanto da lumi soffusi. Protagonista di questa edizione sarà “La Grande Foresta”, tratto da Il segreto del Bosco Vecchio di Dino Buzzati: un racconto che parla della fine dell’infanzia e del confine invisibile che separa il mondo magico dalla realtà degli adulti. Un invito a vivere l’estate in modo diverso: a passo lento, sotto il cielo. Adatto a tutta la famiglia, si svolgerà nell’area picnic vicino al parcheggio Leissé.

-> Dal 15 agosto – TEATRO BLU

Un piccolo teatro in miniatura, costruito con materiali consumati dal tempo, dà vita al grande mito di Demetra e Core, raccontato ai più piccoli e alle famiglie. Lo spettacolo, della durata di circa 40 minuti, ripercorre con delicatezza e poesia l’antica leggenda che spiega l’alternarsi delle stagioni, offrendo un’esperienza teatrale intima e coinvolgente. Alla fine della rappresentazione è previsto un momento di confronto, per dialogare insieme sul significato del mito e sulle emozioni suscitate dalla narrazione. Un’occasione preziosa per avvicinare bambini e adulti al racconto mitologico attraverso il linguaggio del teatro d’arte. Alle 17,30 in località Pila-Gorraz.

-> 16 agosto – IMMERSIONE NEL BOSCO

Un trekking educativo di 1h e 30 minuti, dalle 14.00, per scoprire le meraviglie della natura. Durante l'escursione, verrà approfondita la conoscenza delle piante e degli insetti che popolano il bosco, attraverso contenuti didattici coinvolgenti e interattivi. Le escursioni sono gratuite con prenotazione obbligatoria, sono disponibili 2 turni alle ore 14.00 e 15.30. Prenotazione obbligatoria. Iscrizione obbligatoria, per info e prenotazioni: Trekking Habitat +39 3358118731





-> 23 & 24 Agosto – PILA KIDS OPEN DAY

Corso gratuito di MTB dedicato ai piccoli Bikers. Due giornate dedicate al trasmettere l’amore per la montagna e la passione per la MTB ai più piccoli. Lezioni teoriche e pratiche in collaborazione con i maestri di Aosta Valley Freeride e ThreeSeason, prove di abilità e una divertente competizione. Ritrovo e partenza presso la seggiovia Chamolé alle ore 9.30. Corso dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Attrezzatura richiesta bici ammortizzata e casco. Info e prenotazioni: prenotazione necessaria - Tel. 0165 521148 - info@pila.it



-> 6 settembre – CHAINLESS sulla flow trail. Gara bike aperta a tutti





LE ESPERIENZE SETTIMANALI





Lunedì e Mercoledì – Gli alpeggi e la loro storia

Giornate dedicate alla scoperta degli alpeggi e della loro affascinante storia. Un viaggio immerso nella cultura rurale alpina, che ci permetterà di immergerci in un’atmosfera autentica e genuina. Potrete inoltre degustare l’ottimo formaggio di montagna prodotto negli alpeggi di Pila. Partenza da Pila all’arrivo della telecabina alle h 9.30 / 16.00. Costo: 30 € a persona

Degustazione di vini locali

Al termine dell’escursione, avrete l’opportunità di partecipare a una degustazione di 3 specialità della rinomata Azienda Grosjean Vins. Possibilità di degustazione con vini locali al termine dell’escursione: 20 € a persona – h 17.00

Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria entro le 12 del giorno precedente. Tracce Alpine - traccealpinevda@gmail.com +39 338 4599714

Giovedì – Sentieri Solitari

Camminata naturalistica con osservazione della flora e fauna alpina, guidata da esperti del territorio. Ritrovo ore 9.00 presso l’ufficio turistico. Costo: 20 € (bambini 8- 10 anni gratuiti). Prenotazione obbligatoria entro le 12 del giorno precedente.

Info e prenotazioni: Trekking Habitat +39 3358118731





Venerdì – Visita guidata della città di Aosta e degustazione

Tour tra Porta Praetoria, chiostro romanico e Cattedrale, con degustazione finale di prodotti tipici. Partenza ore 10.00 dalla partenza della telecabina Aosta/Pila. Durata: 2 ore. Costo: 30 €. Info e prenotazioni: mirabiliaosta@gmail.com/ +39 3295444625





Sabato – Escursioni guidate in e-bike

Avventure guidate tra i sentieri e i panorami di Pila con e-bike, per tutti i livelli. Partenza dalla stazione di Pila.

Info e prenotazioni: info@aostavalleyfreeride.com/ +39 3756575847





Tutti gli eventi e le esperienze dell’estate 2025 si inseriscono nell’ambito del Progetto Four Seasons Outdoor Experience, sostenuto dal Ministero del Turismo, con l’obiettivo di promuovere la montagna come destinazione fruibile in tutte le stagioni.

UNA MONTAGNA AUTENTICA, DA VIVERE A MODO PROPRIO

Pila rimane fedele alla sua identità di località autentica, dove ogni viaggiatore può riscoprire il proprio equilibrio tra natura, sport e relax​. Con Aosta a portata di telecabina e un ambiente naturale suggestivo e rigenerante, l’estate di Pila è l’occasione perfetta per vivere un’esperienza alpina vera e memorabile