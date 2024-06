Nasce il corso di direzione di coro e composizione corale

Il Conservatoire de la Vallée d’Aoste ha aperto le iscrizioni all’anno accademico 2024/2025 e pubblicato la guida all’orientamento con l’offerta formativa che si amplia ulteriormente; verrà infatti attivato anche il corso accademico di primo livello di direzione di coro e composizione corale, una grande novità che va ad aggiungersi alla già strutturata offerta. Il corso, nato per rispondere alle esigenze di un territorio che è da sempre connotato da una forte vocazione corale, offre una solida formazione di base che affianca lo studio delle discipline della direzione di coro, con una importante presenza di discipline analitiche e compositive.

Questa proposta si affianca alle molteplici tipologie di corsi già organizzati. Si parte dai corsi base per lo studio di 19 strumenti musicali, aperti anche ai bambini di almeno 8 anni. E propone corsi propedeutici all’alta formazione artistica e musicale per avvicinare promettenti musicisti a una carriera nel mondo della musica. I corsi di base sono rivolti a tutti coloro che desiderano intraprendere lo studio di uno strumento. Il percorso si sviluppa in due cicli, la cui durata complessiva è determinata dalle attitudini, dal rendimento e dall’impegno dell’allievo. Diciannove strumenti a disposizione: basso tuba, chitarra, clarinetto, contrabbasso, corno, eufonio, fagotto, fisarmonica, flauto, oboe, organo, pianoforte, sassofono, strumenti a percussione, tromba, trombone, viola, violino e violoncello.

I corsi accademici di primo livello, della durata triennale, rappresentano il naturale proseguimento dei corsi propedeutici e sono strutturati per consolidare la padronanza di metodi e tecniche artistiche e introdurre ai successivi corsi di secondo livello, che hanno invece un programma spalmato su due anni ed equivalgono al corso di laurea magistrale. È in questa fase che gli allievi acquisiscono le competenze per provare a intraprendere una carriera come solista, componente di formazioni cameristiche, professore d’orchestra e insegnante. I corsi accademici sono adeguati agli standard europei e uniformati ai principi dell’ECTS, l’European Credit Transfer System.

Il Conservatoire de la Vallée d’Aoste propone inoltre corsi singoli, propedeutici e AFAM, corsi liberi per chi desidera approfondire e perfezionare le proprie competenze strumentali, tecniche e interpretative, al di fuori di un percorso di studio definito. E ancora stage, masterclass e seminari con la partecipazione di esperti esterni.