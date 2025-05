Seminare saperi, raccogliere futuro: a Saint-Marcel la scuola mette le mani nella terra

Giovedì 15 maggio 2025, tra le montagne e i campi di Lillaz, è sbocciato un piccolo grande seme di futuro. Presso il Centro Agricolo Dimostrativo di Saint-Marcel è stato presentato Itinéraires de découverte, un progetto educativo che punta a coltivare, fin dai banchi di scuola, la consapevolezza agricola e alimentare dei giovani valdostani.

Frutto della collaborazione tra istituzioni regionali e realtà del territorio, il programma si rivolge a bambini e ragazzi di tutte le età con una serie di percorsi didattici dedicati al mondo agricolo, alle filiere locali e ai saperi della tradizione. L’obiettivo è semplice e rivoluzionario: riavvicinare le nuove generazioni alla terra, all’origine del cibo, al valore del lavoro manuale e alla biodiversità che caratterizza la nostra regione.

Per l’anno scolastico 2025/2026 sono previsti sei itinerari tematici, tra cui Les légumes de notre jardin potager, Le miel, trésor doré des abeilles, Les pommes de nos vergers, ma anche due novità assolute: Un voyage, de la culture du blé à la cuisson du pain, con tanto di mulino e forno didattico, e Les plantes médicinales et aromatiques, realizzato in sinergia con la Maison des Anciens Remèdes di Jovençan.

Durante la conferenza stampa, Ugo Lini, referente del CAD, ha illustrato il calendario e le modalità di svolgimento dei laboratori. In particolare, ha sottolineato come ogni attività sia pensata per coinvolgere attivamente i bambini e stimolare curiosità, manualità e spirito critico. Dalle semine ai forni, passando per l’identificazione delle piante officinali e l’analisi delle filiere produttive, ogni percorso si trasforma in un viaggio educativo che tocca tutti i sensi.

La Presidente del Centre d’Études Les Anciens Remèdes, Marilisa Letey, ha raccontato le attività previste presso la Maison, luogo dove natura e memoria si intrecciano per dare nuova vita alla tradizione terapeutica valdostana.

Presente anche Christian Trione, panificatore valdostano e campione europeo, che accompagnerà i ragazzi nel processo completo della panificazione, dalla spiga al forno.

A rendere viva la presentazione non sono stati solo i contenuti, ma anche i protagonisti: decine di bambini e ragazzi delle scuole di Saint-Marcel, Verrès e Aosta hanno partecipato con entusiasmo, curiosità e domande pronte. Dopo la conferenza, hanno potuto esplorare gli spazi del Centro, toccando con mano le attività che li attendono nei prossimi mesi.

Itinéraires de découverte non è solo un progetto scolastico: è una dichiarazione d’intenti. È la Valle d’Aosta che scommette su una crescita diversa, che non teme di sporcarsi le mani di terra pur di seminare valori duraturi. È un atto di fiducia nelle generazioni future e un invito, rivolto a tutti noi, a riscoprire ciò che nutre davvero: la conoscenza, il territorio e il rispetto per ciò che mettiamo nel piatto.