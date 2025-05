Quart invita a dondolarsi insieme: un’altalena per abbattere le barriere

Non sarà solo una corda da tirare o un seggiolino da spingere. Sarà, soprattutto, una scelta di civiltà.

Giovedì 29 maggio 2025, alle ore 17.30, il Parco giochi di Villefranche in via Aosta ospiterà l’inaugurazione dell’altalena inclusiva per persone con disabilità, realizzata nell’ambito del progetto comunale Quart BenEssere, con il sostegno del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con un co-finanziamento del Comune di Quart.

L’iniziativa, intitolata simbolicamente “Dondoliamo insieme”, rappresenta molto più di un’attrezzatura ludica: è un segno tangibile di attenzione e inclusione, un piccolo gesto che racconta una grande idea di comunità.

A sottolinearlo è anche il sindaco Fabrizio Bertholin, che sarà presente alla cerimonia: “Non esistono cittadini invisibili. Ogni bambino ha diritto a giocare, a ridere, a volare con l’immaginazione. Anche un’altalena può diventare uno strumento di democrazia quando serve a non lasciare nessuno indietro”.

L’evento sarà anche un’occasione per stare insieme, condividere un momento semplice ma significativo, grazie anche a una piccola merenda offerta ai presenti, in un’atmosfera familiare e accogliente.

Il Comune di Quart, da tempo attento alla qualità della vita e all’inclusività, dimostra ancora una volta come il bene comune si costruisca giorno dopo giorno, partendo dai parchi, dalle piazze, dai piccoli gesti concreti. E soprattutto dai sorrisi dei più piccoli, che da oggi avranno un gioco in più – e una barriera in meno.