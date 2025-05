Scout in cammino verso la felicità: speranza, stelle e servizio

Il terzo fine settimana di maggio, Aosta si trasforma in un laboratorio a cielo aperto di educazione, servizio e bellezza. Il 17 e 18 maggio 2025, l’AGESCI Regione Valle d’Aosta promuove due iniziative distinte ma profondamente intrecciate, nell’ambito dell’azione 3 del progetto “Generazioni di felicità. Il volontariato intergenerazionale per un mondo più inclusivo, sostenibile e felice”, finanziato con i fondi ex art. 72 D.lgs. 117/2017 – Avviso pubblico 2/2023.

San Giorgio 2025: esploratori e guide sotto le stelle

Sabato 17 e domenica 18 maggio, ragazze e ragazzi dai 16 ai 21 anni – appartenenti alla Branca RS – parteciperanno al San Giorgio 2025, un evento formativo e di scambio extraassociativo. L’iniziativa ha una forte impronta tecnica e simbolica: si tratta di un’esperienza immersiva nella natura, in collaborazione con il Club Alpino Italiano – Sezione di Verrès, che guiderà i giovani nella scoperta del cielo stellato, nell’orientamento con gli astri e nell’osservazione notturna.

Lo scopo non è solo imparare nuove tecniche scout, ma anche superare i propri limiti, accettare nuove sfide, crescere insieme attraverso l’educazione non formale. L’attività coinvolgerà anche i ragazzi dai 12 ai 16 anni dei gruppi Aosta 1, Aosta 4, Saint-Vincent 1 e Pont-Saint-Martin 1, in un contesto in cui il rispetto per l’ambiente, l’autonomia e la collaborazione diventano strumenti fondamentali per la felicità personale e la cittadinanza attiva.

Passi di speranza: la mia impronta nella tua

Domenica 18 maggio, invece, toccherà ai più piccoli: bambini e bambine dagli 8 ai 12 anni dei branchi lupetti dell’AGESCI Valle d’Aosta si incontreranno con gli adulti scout del MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) per l’evento regionale Passi di Speranza – La mia impronta nella tua. Un vero e proprio ponte tra generazioni, in cui l’esperienza e la memoria si intrecciano con la scoperta e l’entusiasmo dell’infanzia.

I lupetti cammineranno lungo un tratto simbolico della via Francigena, fino a raggiungere la Cattedrale di Aosta passando per la Porta Santa, vivendo un’esperienza ispirata al tema del Giubileo: la Speranza. Lungo il percorso ascolteranno storie di servizio e di cammini vissuti, mettendosi nei panni dei pellegrini e sperimentando l’incontro autentico con l’altro.

Due giornate, un unico grande messaggio: educare alla felicità è possibile, se si cammina insieme, giovani e adulti, con lo zaino pieno di speranza, curiosità e senso del volontariato. La Valle d’Aosta, ancora una volta, si conferma terra fertile per un futuro più consapevole, solidale e… felice.