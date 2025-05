Evento benefico a favore di Missione Sorriso Valle d’Aosta

L’Associazione Missione sorriso Valle d’Aosta ODV comunica che lunedì 26 maggio 2025 un gruppo di clown dottori ha partecipato a un evento di promozione/raccolta fondi presso la scuola dell’infanzia di Donnas, in occasione della festa di fine anno e della consegna dei diplomi per l’ingresso alla scuola primaria. Nell’occasione, grazie anche alla generosità dei genitori, sono stati raccolti 260,00 euro che saranno utilizzati per le attività dell’Associazione.

“È stato un momento davvero emozionante – sottolinea la Presidente Leda Culaz – grazie alla grande disponibilità delle maestre e all’energia e all’entusiasmo dei 30 bambini che hanno partecipato con grande trasporto alla nostra attività. In queste occasioni l’attività di conoscenza e avvicinamento alla nostra associazione avviene attraverso un piccolo spettacolo vista l’età dei bimbi. Questa è una delle attività che riusciamo a svolgere all’esterno oltre ovviamente ad essere presenti nei vari reparti di pediatria e hospice del Beauregard e di oncologia e nefrologia del Parini di Aosta. Questi con i bambini sono veramente momenti arricchenti grazie al calore e alla gioia di vederli sorridenti e partecipi. Colgo l’occasione per ringraziare le maestre, i genitori e i presenti per l’esito della raccolta fondi e per aver condiviso con noi questi momenti di leggerezza.”