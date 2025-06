LA COLOR RUN DI CHAMPDEPRAZ DONA 2.700 EURO A MISSIONE SORRISO VDA ODV

Missione Sorriso Valle d’Aosta Odv desidera ringraziare pubblicamente la Biblioteca di Champdepraz per la generosa donazione di 2.700 euro, frutto delle iscrizioni raccolte durante la terza edizione del Color Day, svoltasi il 7 e 8 giugno 2025 a Champdepraz.

Cuore dell’iniziativa è stata la Tsandeprà Color Run, una camminata/corsa non competitiva che ha saputo unire sport, musica e colore in un'atmosfera di autentica festa. Quest’anno, gli organizzatori hanno scelto di destinare il ricavato della manifestazione alla nostra

Associazione. “Ringrazio di cuore la Biblioteca di Champdepraz per la bellissima iniziativa e per aver pensato ai Clown Dottori e tutti i partecipanti per questo gesto di grande generosità” - dichiara la Presidente di Missione Sorriso Valle d’Aosta Odv – Clown Dottori Leda Culaz.

“Ringrazio inoltre a nome di tutti i clown dottori anche i volontari, la Pro Loco e tutti i cittadini di Champdepraz per il loro impegno in questi due giorni così intensi. È particolarmente bello che questa donazione sia nata in occasione di una giornata di festa e divertimento, in cui le famiglie e gli amici si sono uniti con un obiettivo ludico, ma anche sociale. Utilizzeremo questa somma preziosa per sostenere le nostre attività e per la formazione professionale dei nostri volontari, affinché possano continuare a portare sorrisi là dove servono di più. Proseguiremo il nostro impegno nel diffondere la cultura del sorriso e della cura e sottolineo quanto sia importante la

vicinanza della comunità per continuare questo cammino di umanità”.