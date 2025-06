Inaugurata la sezione AISF Valle d’Aosta: un nuovo punto di riferimento per i pazienti fibromialgici

Domenica 22 giugno, la Valle d’Aosta ha fatto un importante passo avanti nella tutela dei pazienti fibromialgici con l’inaugurazione ufficiale della sezione AISF ODV Valle d’Aosta, presso il suggestivo castello La Tour de Villa a Gressan.

L’evento ha rappresentato non solo una presentazione istituzionale, ma l’avvio concreto di un’associazione che intende fare la differenza nel territorio. AISF, nata in Italia per affiancare e sostenere i malati di fibromialgia, porta ora la sua esperienza in Valle d’Aosta, con un progetto solido e radicato che subentra all’ASFIB VDA, recentemente sciolta per favorire una realtà più forte e integrata.

La referente per i pazienti Michela Turani ha sottolineato l’importanza di questo momento: “Vogliamo essere un punto di ascolto, un luogo di condivisione e un motore di sensibilizzazione per una patologia ancora poco conosciuta e spesso invisibile. Grazie anche al supporto della vicepresidente nazionale Giusy Fabio, che ci ha ricordato come la nostra battaglia debba farsi sentire fino al livello istituzionale, per ottenere finalmente il riconoscimento della fibromialgia nei LEA.”

L’impegno di AISF Valle d’Aosta si traduce in un’assistenza concreta e nella tutela dei diritti, in sinergia con istituzioni e servizi sanitari locali. A fianco di Michela Turani, anche la dottoressa Daniela Gogna come referente medica e Anna Bergamo nel ruolo di contabile, a garantire una struttura organizzativa efficiente.

La sede della sezione AISF Valle d’Aosta è attiva presso il CSV ODV in Via Avondo 8 ad Aosta. Per informazioni, i cittadini possono contattare il numero 351/8268319 il martedì dalle 17 alle 19 oppure scrivere all’indirizzo mail asfibvda@gmail.com.

«Dans nos montagnes, la force de la solidarité s’exprime pleinement : cette nouvelle section de l’AISF est la preuve que, même face à une maladie invisible comme la fibromyalgie, le peuple valdôtain sait unir ses forces pour protéger les plus fragiles et bâtir un avenir plus humain et inclusif.»