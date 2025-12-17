I Carabinieri di Aosta donano giocattoli alla Croce Rossa

Nel pomeriggio di ieri, 16 dicembre 2025, presso la sede del Gruppo Carabinieri di Aosta, si è svolto un breve ma significativo incontro all’insegna della solidarietà. I militari dell’Arma hanno consegnato numerosi giocattoli al Comitato regionale della Valle d’Aosta della Croce Rossa Italiana, con l’obiettivo di portare un sorriso ai bambini meno fortunati del territorio.

Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico, nato dalla sensibilità spontanea dei Carabinieri, che hanno voluto trasformare l’avvicinarsi delle festività natalizie in un’occasione concreta di condivisione e attenzione verso chi vive situazioni di difficoltà. Un modo per ricordare che il Natale non è solo luci e vetrine, ma soprattutto prossimità, empatia e cura degli altri.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività di vicinanza alla comunità che da sempre caratterizzano l’operato dell’Arma dei Carabinieri, particolarmente attenta ai più giovani e alle fasce più fragili della popolazione. Una presenza che va oltre il ruolo istituzionale, diventando quotidianamente ascolto e sostegno.

I giocattoli raccolti verranno ora distribuiti dalla Croce Rossa Italiana alle famiglie assistite su tutto il territorio valdostano, affinché possano arrivare là dove ce n’è più bisogno. Piccoli doni, capaci però di accendere grandi sorrisi e di ricordare che, anche nei momenti difficili, la solidarietà resta uno dei valori più forti della nostra comunità.

Un Natale che, grazie a gesti come questo, diventa davvero condiviso.