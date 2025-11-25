Quando il fuoco colpisce, la comunità risponde

La ferita è ancora aperta, Piero. L’incendio che ha travolto l’abitazione della famiglia Lillaz a Pontey ha lasciato dietro di sé danni enormi, paura e un senso di smarrimento che solo chi perde la propria casa può davvero comprendere. Ma, come spesso accade nei piccoli centri della nostra Valle, il dolore diventa immediatamente un appello alla solidarietà.

L’Amministrazione comunale di Pontey, insieme alla Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, ha attivato una raccolta fondi per sostenere la famiglia, aiutandola a far fronte alle spese più urgenti e a ricostruire tutto ciò che il fuoco ha portato via in pochi minuti.

Il conto corrente dedicato è già operativo:

IBAN – IT53 Q 08587 01211 000110150701 (BCC Valdostana)

Intestato a: Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta

Causale: “Sostegno alla famiglia Lillaz”

Un gesto semplice, un bonifico, ma capace di fare una differenza enorme per chi oggi si ritrova senza punti di riferimento.

«Siamo certi che la generosità e la solidarietà della nostra Comunità sapranno fare la differenza in questo momento di grande difficoltà» dichiara il sindaco di Pontey, Leo Martinet. «Ogni contributo, anche il più piccolo, sarà un segnale concreto di vicinanza e di speranza per chi sta attraversando questa prova».

Per informazioni è possibile contattare il Comune di Pontey allo 0166 30131 o scrivere a segreteria@comune.pontey.ao.it.

Un richiamo forte arriva anche dalla Fondazione Comunitaria, che non ha esitato un secondo a scendere in campo. «La Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta, anche questa volta, si pone rapidamente a servizio della Comunità» afferma il presidente Pietro Passerin d’Entrèves. «Garantiamo supporto e massima serietà a favore di chi soffre».

La Valle d’Aosta, ancora una volta, dimostra che dietro ogni emergenza ci sono mani che si tendono, che nessuno resta solo e che la solidarietà non è una parola vuota ma un modo di essere comunità.