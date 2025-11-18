Un piccolo gesto, un grande sorriso: il “Dono Sospeso” che unisce il Quartiere Cogne

Ci sono tradizioni che non si misurano in numeri, ma in emozioni. Una di queste è senza dubbio “Dono Sospeso”, l’iniziativa che, come ogni anno, torna a scaldare i cuori del Quartiere Cogne. Promossa con passione dall’Associazione del Quartiere e sostenuta dalla Cartolibreria Brivio Due, questa raccolta fondi ha un obiettivo semplice e prezioso: portare un sorriso ai bambini e alle famiglie del quartiere, donando loro un supporto concreto in vista del Natale.

Il gesto è tanto piccolo quanto significativo: il dono previsto sarà una fornitura utile per la scuola, un aiuto reale per chi ne ha più bisogno, un abbraccio simbolico che ricorda a tutti quanto sia importante sentirsi parte di una comunità che non lascia indietro nessuno.

Partecipare è facile e aperto a chiunque voglia contribuire, anche con un pensiero minimo. È possibile recarsi presso la Cartolibreria Brivio Due, sia nella sede di Corso Lancieri sia in quella di Piazza E. Chanoux, oppure presso l’ufficio dell’Associazione Quartiere Cogne in Place Soldats de la Neige 1. Ogni gesto, grande o piccolo, si trasformerà in un dono che farà la differenza.

Gli organizzatori sono certi che, come negli anni passati, la generosità degli abitanti del quartiere e di tutti coloro che vorranno partecipare saprà dare vita a un risultato speciale. Per questo, il loro ringraziamento è già colmo di gratitudine, rivolto a chi sceglierà di aderire a questa catena di solidarietà.

Un piccolo gesto può davvero illuminare il Natale di una famiglia.

Quest’anno, ancora una volta, scegliamo di donare un sorriso.