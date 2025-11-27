“Notes of Strength”: la musica dei giovani per le famiglie fragili

Non un semplice concerto, ma la scelta consapevole di alcuni adolescenti della Valle d’Aosta di stare dalla parte delle famiglie che affrontano un tumore. Sabato 13 dicembre 2025 il palco dell’Arena Plus di Aosta, grazie al progetto “VDA - Valle dell3 Adolescenti”, accoglie l’abbraccio collettivo di giovani musicisti e musiciste alle famiglie fragili supportate dalla Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta in collaborazione con l’Azienda USL e l’Associazione VIOLA.

“Notes of Strength”, questo è il titolo della serata di musica dal vivo, prenderà il via alle 18 per concludersi alle 23.30. L’obiettivo è duplice: raccogliere fondi per aiutare le famiglie che affrontano un percorso di malattia oncologica e, nello stesso tempo, sensibilizzare la comunità sul valore della vicinanza concreta a chi vive situazioni di particolare vulnerabilità.

Sul palco dell’Arena Plus si alterneranno diverse band giovanili del territorio, tra cui École du Rock, 8816 Cover Band 883 e Boom – Balkan Reggae Mediterraneo, per un lungo viaggio musicale che unisce generi diversi e mette al centro l’energia creativa degli adolescenti.

Attraverso la musica, i ragazzi e le ragazze diventeranno protagonisti di un’azione di solidarietà che si inserisce nell’ambito del percorso avviato con il progetto “Valle Dell3 Adolescenti”, sostenuto dall’Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto è portato avanti dalla cooperativa sociale Noi e gli Altri, in qualità di capofila, insieme alle cooperative sociali L’Esprit à l’Envers, La Libellula e Saval, con la collaborazione dell’Ordine degli Psicologi della Valle d’Aosta e delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Valle d’Aosta. Il progetto si avvale inoltre della partnership istituzionale dell’Azienda Usl Valle d’Aosta e della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Nel corso della serata sarà possibile informarsi più nel dettaglio sulle attività del Progetto Protezione Famiglie Fragili (PPFF) promosso dalla Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta, grazie ai materiali informativi e ai rimandi digitali presenti in sala. Chi lo desidera potrà contribuire al sostegno di PPFF anche tramite donazione sul conto corrente intestato a Noi e gli Altri – società cooperativa sociale:

IBAN IT35 S030 6909 6061 0000 0405 885 – causale: “Progetto PPFF”.

“Valle Dell3 Adolescenti” punta a promuovere il benessere psicologico, sociale ed educativo dei giovani tra gli 11 e i 18 anni, con azioni diffuse su tutto il territorio regionale: prevenzione del disagio, spazi di ascolto, sostegno alle famiglie, attività educative e formative rivolte sia ai ragazzi sia agli adulti che li accompagnano nei percorsi di crescita. Il concerto “Notes of Strength” rappresenta uno dei momenti pubblici di questo lavoro, capace di coinvolgere la comunità e, allo stesso tempo, di offrire ai giovani occasioni positive di partecipazione e cittadinanza attiva.