A Natale scegli la pace con Emergency. Il panettone “fatto per bene” arriva anche in Valle d’Aosta

Questa è una di quelle iniziative che ricordano come la solidarietà sia fatta di piccoli gesti, capaci però di attraversare confini e raggiungere chi vive ogni giorno la guerra sulla pelle. Anche quest’anno, puntuale come una tradizione che unisce più che mai, EMERGENCY porta nelle piazze italiane il suo “Panettone Fatto per Bene”: un modo semplice e concreto per scegliere la pace a Natale.

Dal 5 all’8 dicembre oltre 3000 volontari saranno presenti in 700 piazze dello Stivale, e la Valle d’Aosta non mancherà all’appello. Il panettone potrà essere acquistato il 5 dicembre, dalle 8.30 alle 15.00, nell’atrio dell’ospedale Parini di Aosta; il 7 dicembre nelle due piazze di Aosta e Saint-Vincent, dalle 9.30 alle 17.30; e l’8 dicembre a Issogne, nella piazza della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta, dalle 9.00 alle 12.00. Tre giorni, tre luoghi, un unico filo rosso: sostenere chi oggi vive l’orrore dei bombardamenti, delle fughe, della paura quotidiana.

Comprare un panettone di EMERGENCY significa diventare parte di questo impegno. I fondi raccolti serviranno infatti a garantire cure gratuite alle vittime di guerra e povertà nei contesti più difficili in cui l’ong opera: Gaza, Ucraina, Sudan. Luoghi dove anche un semplice ambulatorio può diventare una frontiera di speranza. Ogni panettone è quindi un gesto che vale: un modo per dire che la cura è un diritto, non un privilegio.

Il dolce è realizzato dalla storica pasticceria Vergani secondo la ricetta milanese tradizionale: impasto morbido, lievito madre, farina italiana, uvetta sultanina e scorze d’arancia candita. Un chilo di bontà venduto a 22 euro, accompagnato da una shopper in cotone naturale illustrata dall’artista e musicista Dario Sansone, che ha voluto aggiungere un messaggio di pace a questa iniziativa.

E se qualcuno non riuscisse a passare nelle piazze, nessun problema: il panettone si può acquistare anche online sul sito di EMERGENCY o in uno dei numerosi Negozi di Natale che l’organizzazione ha aperto in 24 città italiane, tra cui anche Aosta.

In fondo, scegliere questo panettone significa scegliere da che parte stare: dalla parte di chi cura, accoglie, ricostruisce. A Natale, un gesto dolce può diventare un gesto di pace. E mai come quest’anno ce n’è davvero bisogno.