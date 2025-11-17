Per un Natale di diritti: ad Aosta il negozio di Emergency tra cure, artigianato e pace

Un Natale che prova davvero a non dimenticare nessuno. Un Natale in cui un pacchetto infiocchettato non è solo un pensiero gentile, ma una parte concreta di cure, diritti e speranza. Ad Aosta torna lo Spazio Natale di Emergency, aperto dal 29 novembre al 24 dicembre in Via Edouard Aubert 19, ogni giorno dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, con chiusura anticipata il 24 dicembre (ore 10-13). L’idea guida è semplice e potentissima: scegliere un regalo che possa trasformarsi in cure per chi vive tra guerra e povertà, da Gaza all’Afghanistan, dal Sudan all’Italia.

Tra gli scaffali si trovano oggetti che profumano di mondi lontani ma vicinissimi alla nostra coscienza: gioielli in ceramica iraniani, decorazioni natalizie dall’Indonesia, prodotti per la cura del corpo come il burro di karité dal Burkina Faso, oltre ai prodotti con il logo Emergency — magliette, tazze, braccialetti e gli astucci realizzati da Made in Carcere, progetto sociale che coinvolge donne detenute. C’è anche l’agenda settimanale Moleskine 2026 e il nuovo calendario illustrato dall’artista Costanza Ciattini, dedicato alla pace.

Il cuore del progetto, però, non si ferma alle vetrine. Emergency ricorda che, con un contributo online, è possibile donare a distanza visite mediche nella Striscia di Gaza, cure nel Centro di maternità di Anabah in Afghanistan, formazione dei chirurghi del centro pediatrico di Entebbe in Uganda, oppure sostenere l’assistenza alle persone fragili in Italia. Le donazioni possono essere destinate anche all’acquisto di carburante per la Life Support, la nave di ricerca e soccorso in mare. Regalando questi interventi a nome dei propri cari, si invia una e-card personalizzata: un biglietto d’auguri che sa di umanità.

E poi c’è una tradizione ormai attesa: il Panettone “Fatto per bene”, nato dalla collaborazione con la storica pasticceria Vergani. Sarà disponibile online e nello shop di Aosta, ma anche protagonista nelle piazze italiane nel weekend del 5, 6, 7 e 8 dicembre. Insieme a ogni panettone, una shopper in cotone illustrata dall’artista e musicista Dario Sansone. Un dolce che porta con sé un gusto buono due volte: per chi lo assaggia e per chi potrà ricevere cure grazie a quel gesto.

Lo spirito solidale passa anche dalla tavola, con prodotti dolci e salati che sostengono realtà impegnate nella dignità del lavoro e nel reinserimento sociale. Dalla cioccolata di Modica che supporta le donne accolte nel progetto Don Puglisi, ai dolci di Banda Biscotti realizzati da persone detenute, fino agli snack dei Cotti in Fragranza, laboratorio nato nell’IPM Malaspina per recuperare i giovani in difficoltà.

Emergency lavora da oltre trent’anni con un impegno costante: curare le vittime di guerra, povertà e migrazioni forzate, promuovendo una cultura di pace e diritti. E in un momento storico in cui il mondo continua a ferirsi, in cui intere popolazioni vivono senza cure, senza sicurezza, senza una casa, anche un regalo può essere un piccolo argine al dolore. Un oggetto che passa dalle mani di chi acquista a quelle di chi soffre, senza chiedere nulla in cambio se non di ricordare che siamo esseri umani, tutti.

Per sapere dove trovare i negozi di Natale di Emergency in Italia:

https://www.emergency.it/negozi-natale/

Per acquistare i regali nello shop online:

EMERGENCY SHOP

Per esplorare le idee regalo solidali:

EMERGENCY GIFT

Un dono, un gesto, una cura. Anche quest’anno, Emergency ci ricorda che la solidarietà non è un lusso, è un diritto condiviso: di chi la riceve e di chi sceglie di non voltarsi dall’altra parte.