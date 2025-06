Approvati il bilancio sociale e il bilancio di esercizio 2024 del CSV VDA

E’ stato approvato durante l’assemblea dei soci del 30 maggio scorso, il Bilancio Sociale 2024 del Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta ODV (CSV VDA ODV) che riunisce 104 realtà socie: 70 Organizzazioni di Volontariato, 33 Associazioni di Promozione Sociale e 1 altro ETS iscritto al RUNTS.

Il 2024 è stato un anno denso di trasformazioni, a partire dal trasferimento della sede del CSV, dopo oltre vent’anni, da Via Xavier de Maistre a Via Avondo 8, in uno spazio più compatto ma funzionale. Nonostante il cambiamento, il CSV ha mantenuto intatti tutti i suoi servizi e ha inaugurato la nuova sede il 30 ottobre scorso con una cerimonia partecipata da istituzioni, associazioni e cittadini.

"È stato un anno particolarmente complesso, ma che con umiltà e soddisfazione possiamo dire di aver affrontato e superato, grazie al supporto di tutti voi" ha sottolineato il Presidente Claudio Latino. "Abbiamo rafforzato il CSV nel suo ruolo di agente di sviluppo di un territorio, un soggetto che contribuisce a dare energia alla comunità solidale della nostra regione e grazie al nostro lavoro portato avanti in stretta con le istituzioni regionali e comunali la Valle d’Aosta è diventata Capitale Italiana del Dono 2024”.

Il riconoscimento, promosso dall’Istituto Italiano del Dono, è culminato in eventi molto partecipati a Skyway Monte Bianco, al Forte di Bard e al Teatro Giacosa di Aosta, con 410 partecipanti solo nella giornata clou del 4 ottobre. L’iniziativa ha visto la partecipazione di ospiti come la campionessa Federica Brignone, il sindaco di Verona Damiano Tommasi.

Sono stati 109 i cittadini che si sono rivolti allo sportello di orientamento al volontariato nel 2024: tra loro molti giovani, studenti universitari e lavoratori. Grazie anche alla campagna “Io mi faccio un dono così”, 50 persone si sono candidate per diventare volontarie. Di questi 27 hanno partecipato agli incontri e 22 sono state poi effettivamente inserite nelle associazioni.

Nel corso dell’anno, il CSV ha consolidato il suo ruolo di “costruttore di comunità” anche grazie a progetti come Plus – la nuova Cittadella dei Giovani di Aosta – dove è referente per l’area “Volontariato e mobilità”, e la Cittadella Bassa Valle, che ha coinvolto oltre 2.000 giovani.

Tra le attività più significative del 2024 compaiono:

128 consulenze a 96 enti, di cui 35 ODV, per un totale di 133 ore;

156 partecipanti ai Seminari di primavera e autunno su temi giuridici, fiscali, progettuali;

73 ETS seguiti per assistenza contabile e amministrativa;

30.139 utenti sul sito web del CSV (+7%);

Approvato nell’Assemblea ordinario anche il bilancio di esercizio 2024 quando il CSV ODV ha registrato proventi pari a € 530.451,53 e oneri per € 501.208,66. Tra le entrate più significative il bilancio ha potuto contare su 287.757,59 del FUN, il Fondo Unico Nazionale, alimentato dai contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria e di € 205.434,13 di contributi da enti pubblici.

Il bilancio economico è stato approvato contestualmente al bilancio sociale. Entrambi i documenti sono disponibili sul sito del CSV VDA e sul sito nazionale di CSVnet.