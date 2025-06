Il Centro per le famiglie conclude le attività del Mese delle Famiglie e dà il via all'estate

Proseguono ancora per questo fine settimana le iniziative del Mese delle Famiglie concludendo così il percorso iniziato il 16 maggio scorso in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia. Sabato 21 giugno dalle 14.00 alle 18.00 e domenica 22 dal mattino, in calendario c’è “Io, noi. La famiglia… che storia!”. Beppe Pasini, psicologo, psicoterapeuta e rifugista, accompagnerà i/le partecipanti in un laboratorio di scrittura autobiografica per fare con le parole un racconto bello, In questa occasione sarà ancora possibile raccontare il proprio modo di essere famiglia attraverso una fotografia istantanea grazie al progetto FOTO-tessere. Tante persone, una sola storia: qual è la tua immagine di famiglia? a cura di Giorgio Prodoti di Stopdown Studio. È infatti a disposizione una Fuji Instax Wide da usare in autonomia affinché ciascuno possa esprimere un’idea di famiglia. Il materiale verrà raccolto, visionato, rielaborato ed esposto per mettere a valore la diversità delle strutture, dei riferimenti e delle relazioni familiari.

Ottima la partecipazione agli eventi fino ad ora, soprattutto per le Familiadi di sabato 14 giugno al Parco Puchoz, appuntamento organizzato in collaborazione con PLUS Aosta, che ha visto la presenza di circa 60 persone di differenti età, “Abbiamo immaginato le Familiadi come un pomeriggio di svago, di gioco e incontro nella diversità di ciascuno nell’ottica di favorire la cooperazione tra le generazioni; l’obiettivo è stato certamente raggiunto. Questa esperienza conferma il lavoro del Centro, uno dei nostri obiettivi è infatti proporre momenti conviviali e di vicinanza tra nuclei familiari per facilitare le relazioni e la solidarietà” afferma Paola Baccianella, coordinatrice del Centro.

Soddisfatti della riuscita anche gli organizzatori dello staff di Plus: “I nostri servizi sono complementari, instaurare legami e collaborazioni è fondamentale per essere sempre più capillari sul territorio e far conoscere a tutte e a tutti in modo trasversale le opportunità e gli eventi delle nostre realtà. E’ questa una prima azione congiunta, che si inserisce all'interno di un quadro di azione più ampio volto alla valorizzazione della comunità educante. Coopereremo al fine di proporre ancora iniziative di collegamento tra le generazioni con il "Centro per le Famiglie” specifica il supervisore progettuale di Plus, David Catani.

Terninato il Mese delle Famiglie, il Centro guarda all’estate. Il calendario dei prossimi mesi prenderà il via giovedì 26 giugno con un appuntamento di festa dalle 17.00 alle 20.00. Chiacchiere, musica, anguriata e aperitivo in compagnia sono gli ingredienti per presentare le attività di luglio e agosto. Di settimana in settimana si alterneranno laboratori artistici, momenti ludici, giochi creativi e spazi dedicati allo studio con una proposta che si rivolge ai piccoli, ai genitori e ai nonni.

Tutte le iniziative sono gratuite.

Il Centro per le Famiglie è una co-progettazione tra l’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali della Regione autonoma Valle d’Aosta e una partnership di soggetti qualificati nel rapporto con le famiglie e radicati sul territorio valdostano, composta dalle cooperative La Libellula (capofila), Noi e Gli Altri e dal Forum per le Associazioni Familiari della Valle d’Aosta. La partecipazione alle attività è gratuita. È richiesta una quota di iscrizione annuale di 25€ per nucleo familiare, comprendente figli, genitori e nonni per chi desidera prendere parte alle proposte del Centro per le Famiglie.