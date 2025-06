L’ESTATE AL CENTRO PER LE FAMIGLIE

Dal 30 giugno al 29 agosto, dal lunedì al venerdì si alternano momenti dedicati al gioco, alla creatività e all’incontro informale tra chiacchiere e caffè. La programmazione è stata presentata ieri durante la Festa che ha dato il via ad un periodo ricco di proposte.

Dalle 15.00 alle 17.00 gli spazi di via Federico Chabod ospitano ogni giorno lo spazio studio aperto alle scuole primarie e secondarie di primo grado (Medie) per svolgere insieme i compiti delle vacanze, conoscere nuovi amici e trascorrere qualche ora in compagnia. Lo spazio studio prosegue le iniziative annuali, strutturando il Centro come un luogo dove genitori, figli e figlie trovano collaborazioni quotidiane con le operatrici e i coetanei.

Durante i mesi estivi il Centro costruisce anche contesti specifici di sperimentazione per l’età 0-6 anni. Tutti i venerdì dalle 10.00 alle 11.00 verranno proposti atelier e ambienti allestiti per stimolare i sensi dei bambini e delle bambine. Gli incontri sono coordinati da Paola Baccianella, pedagogista e coordinatrice del Centro. In questo caso il numero di posti massimi è di 8 partecipanti, la prenotazione è dunque consigliata inviando una mail a info@centrofamiglievda.it

La Combriccola del Mercoledì è l’appuntamento che, dalle 9.30 alle 11.00, coinvolge gli over 65 per promuovere benessere e aggregazione, con momenti di incontro e confronto e attività di progettazione partecipativa. Con la proposta il Centro insiste nel coinvolgimento anche informale di ogni età, facilitando il dialogo e contrastando il rischio all’isolamento.

La programmazione settimanale

Lunedì – 17.00 / 18.30: Avventure in Scatola (6-12 anni)

Il Centro dà il via al divertimento con i giochi in scatola, utili strumenti di aggregazione e educazione con cui sperimentare competenze per affinare il rispetto dell’avversario e delle regole, l’attesa del proprio turno e la cooperazione.

Martedì 17.00 / 18.30: Questo te lo insegno io! (+ 6 anni)

Nell’ottica del coinvolgimento della cittadinanza, si apre il laboratorio creativo in cui chiunque abbia voglia di imparare o insegnare qualcosa può portare la propria proposta e metterla in pratica con l’aiuto delle operatrici del Centro. Cucito, ricamo, intaglio e decorazioni sono solo alcune delle idee finora raccolte per dare spazio alla fantasia e alla manualità.

Mercoledì 16.00/19.30: D&D al Centro (13-18 anni)

Si prospetta un’estate di oneshot di D&D per gli appassionati, curiosi e per chi vuole avvicinarsi al gioco di ruolo. Il gruppo può variare di volta in volta e non è necessario essere giocatori esperti. Chi conosce le dinamiche di gioco potrà sperimentarsi come Master, con il compito di narrare e gestire i tavoli. Ogni sessione di gioco è aperta a un massimo di 8 partecipanti.

Giovedì 17.00/18.30: Due Giochi in Positivo (6-12 anni)

Il Centro per le Famiglie ospita alcuni.e giovani del percorso Due mesi in positivo. Saranno loro a proporre e condurre sfide fisiche, mentali e artistiche tra i partecipanti.

Venerdì 17.00/18.30: Colori senza barriere (+14 anni)

L’arte prende vita attraverso attività manuali in un laboratorio di pittura inclusiva che offre possibilità creative a chiunque ne prenda parte. Non è necessario avere competenze di disegno. Saranno utilizzati in modo particolare materiali di riciclo e realizzati prodotti artistici unici. Il laboratorio è pensato per incentivare l’espressione di sé e il confronto con gli altri.

Tutte le iniziative sono gratuite.

Il Centro per le Famiglie è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.00 e il sabato dalle 9.30 alle 14.00

Il Centro per le Famiglie è una co-progettazione tra l’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali della Regione autonoma Valle d’Aosta e una partnership di soggetti qualificati nel rapporto con le famiglie e radicati sul territorio valdostano, composta dalle cooperative La Libellula (capofila), Noi e Gli Altri e dal Forum per le Associazioni Familiari della Valle d’Aosta. La partecipazione alle attività è gratuita. È richiesta una quota di iscrizione annuale di 25€ per nucleo familiare, comprendente figli, genitori e nonni per chi desidera prendere parte alle proposte del Centro per le Famiglie.