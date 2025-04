Alla Foire MaisonLoisir debutta FIVE DICE IT: giovani talenti in gioco con HEXA

Maison&Loisir, il Salone dell’Abitare che aprirà ufficialmente mercoledì 30 aprile 2025 ad Aosta, non è solo un evento dedicato alla casa, al territorio e all’ambiente: è anche un palcoscenico dove i giovani talenti possono raccontare e mostrare il frutto del loro impegno. E quest’anno, nella cornice della decima edizione, a dare un tocco di freschezza e innovazione saranno i ragazzi della cooperativa scolastica FIVE DICE IT.

Nata all'interno della 5ªA IT dell'Istituto Manzetti di Aosta, FIVE DICE IT è molto più di un semplice progetto scolastico: è una vera e propria impresa cooperativa, animata dalla volontà di promuovere creatività, spirito imprenditoriale e partecipazione attiva. Il loro fiore all’occhiello si chiama HEXA, un gioco da tavolo innovativo, strategico e in continua evoluzione, ideato dal professore Gianluca Naccarato insieme a Flavio Naccarato nel 2018.

Durante tutta la durata della fiera, dal 30 aprile al 4 maggio, i visitatori potranno incontrare i ragazzi di FIVE DICE IT allo stand C11, vicino alla caffetteria. Qui saranno organizzate sessioni dimostrative continue e, ogni giorno dalle 14:00 alle 15:00, tornei ufficiali di HEXA aperti a tutti, per vivere in prima persona l’esperienza di un gioco che unisce fortuna, abilità e collaborazione.

Partecipare alle attività di FIVE DICE IT sarà non solo un’occasione di divertimento, ma anche un modo per toccare con mano la dedizione, l’impegno e il talento dei giovani studenti che stanno trasformando un'idea nata sui banchi di scuola in una realtà imprenditoriale concreta.

Maison&Loisir si conferma così un evento capace di valorizzare anche l’innovazione formativa, offrendo spazio a chi rappresenta il futuro del nostro territorio. L’invito è a tutti: venite a conoscere questi ragazzi, partecipate alle sfide di HEXA e lasciatevi ispirare dalla loro energia!

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito web e i canali social di FIVE DICE IT, sempre aggiornati sulle iniziative e i tornei futuri.