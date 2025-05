Si va in scena! Tutto pronto per l’annuale spettacolo del gruppo di teatro del Bil, che si terrà martedì 27 maggio, presso l’Auditorium di Pont-Saint-Martin, alle ore 21.

“La commedia che cambia le menti”: il titolo lascia presagire uno spettacolo che non si impegna solo a farvi divertire, come ogni vera commedia, ma anche a farvi riflettere. A lasciarvi qualcosa. Magari (speriamo) a cambiare il vostro modo di percepire alcune cose.

Dalla locandina si possono notare diversi dettagli curiosi: cosa c’entrano mai insieme, in un’opera teatrale, una bandiera francese, un altoparlante, un cuore spezzato, una maschera, un telefono e… una mandragola?!

Sì, una mandragola. Avete capito bene. Scoprirete tutto al più presto, vi basta venire allo spettacolo...

Se proprio volete, possiamo raccontarvi qualcosa della storia, ma non troppo. Non vorremmo mai frenare la vostra curiositas.

La storia narra di un gruppo di ragazzi che provano a mettere in scena una pièce teatrale.

(No, non vi diciamo quale opera: dovrete scoprirlo da soli, ma siamo certi che siete abbastanza intelligenti da capirlo… basta essere attenti!)

Incontreranno varie difficoltà, tanti personaggi “particolari”, ma questa cornice divertente e leggera lascia anche spazio a importanti riflessioni sulla psicologia umana: dal maschilismo estremo, alla sottomissione volontaria, per concludere con evoluzioni caratteriali che coinvolgono tutti i protagonisti.

Tutti, dunque, nella commedia “cambiano”.

Anche se lo spettacolo, a un certo punto, sembra proprio che “non s’ha da fà”… o forse sì.

Vi aspettiamo numerosi!!