Aperture e visite guidate in occasione delle Festività natalizie delle mostre "Chicco Margaroli"

L’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie della Regione autonoma Valle d’Aosta offre l’opportunità al pubblico di visitare ad Aosta, anche nel periodo delle prossime festività natalizie, le esposizioni Chicco Margaroli. Ad Atto, presso la Chiesa di San Lorenzo, Piazza Sant’Orso, e Rolando Deval. Grounds, presso l’Hôtel des États in Piazza Chanoux, 8.

Le mostre, visitabili, a ingresso gratuito, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, resteranno aperte anche nei giorni di lunedì 29 dicembre 2025, lunedì 5 e martedì 6 gennaio 2026. Saranno chiuse nei giorni di giovedì 25 dicembre 2025 e giovedì 1° gennaio 2026.

Gli artisti dell’esposizione Ad Atto, Chicco Margaroli e Andrea Carlotto, accompagneranno il pubblico attraverso visite guidate delle loro opere nei giorni sabato 27 e domenica 28 dicembre, alle ore 11 e alle ore 15.

La mostra Ad Atto nasce dalla ricerca che Chicco Margaroli ha condiviso con Andrea Carlotto, artista multimediale, partendo dal tema dell’adattamento degli esseri viventi per arrivare a una realtà in continua metamorfosi. L’arte contemporanea scardina le nostre certezze, facendosi cassa di risonanza, produttrice di domande ineludibili: il progetto espositivo Ad Atto, immaginifico ci invita a riflettere su quanto la natura ci possa guidare se la sappiamo ascoltare.

La mostra Rolando Deval. Grounds è un’esposizione di arte contemporanea dedicata a un autore che si è fatto conoscere e apprezzare al di là dei confini della nostra regione per il suo linguaggio concettuale, composta di eleganti carte che rinviano alla natura e sintetizzano una ricerca creativa trentennale. L’arte contemporanea si conferma strumento di riflessione, attivatrice di emozioni, voce interiore che parla al mondo.