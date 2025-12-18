 / CULTURA

CULTURA | 18 dicembre 2025, 18:36

Piano Strategico della Cultura: la Regione apre la consultazione online "Dicci la tua"

Conclusi i tavoli di lavoro sul territorio con 176 rappresentanti. Fino al 12 gennaio 2026, ogni cittadino può contribuire al futuro culturale della Valle d'Aosta sulla piattaforma Partecipa VdA.

L’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie informa che si sono conclusi i tavoli di lavoro dedicati alla raccolta di stimoli, riflessioni ed esigenze provenienti dal territorio, finalizzati alla predisposizione del Piano Strategico della Cultura

Ai cinque incontri, svoltisi nei mesi di ottobre e novembre, hanno partecipato 176 rappresentanti degli enti locali, delle associazioni e delle realtà imprenditoriali che operano, a vario titolo, nel settore culturale della regione.

Gli esiti dei tavoli sono ora disponibili sulla piattaforma Partecipa VdA – Cantiere Cultura, nella sezione “Incontri”. 

Chi desidera approfondire o contribuire al confronto sui temi legati alla tutela e allo sviluppo della cultura nel territorio può inserire il proprio pensiero, una riflessione o un suggerimento all’interno della sezione “Dicci la tua” che propone i diversi filoni tematici affrontati durante la fase di ascolto.

È possibile partecipare accedendo alla piattaforma tramite SPID, CIE o CNS, al seguente link:
https://partecipa.regione.vda.it/processes/cantierecultura/f/3/debates

La consultazione resterà aperta fino al 12 gennaio 2026


 

red

