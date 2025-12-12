 / CULTURA

Aosta, Biblioteca regionale Bruno Salvadori chiusa al pubblico dal 12 al 17 gennaio

L'Assessorato comunica la sospensione del servizio per l'inventario annuale e il riordino delle collezioni. Orario ridotto alle 17:00 anche per le biblioteche di Aosta, Châtillon, Morgex, Verrès e Donnas nei pomeriggi del 24 e 31 dicembre.

L’Assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie comunica che dal 12 al 17 gennaio 2026 compresi, la Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta sarà chiusa al pubblico per consentire le attività annuali di inventario, riordino e svecchiamento delle collezioni e che la stessa riaprirà, con i consueti orari, a partire da lunedì 19 gennaio 2026.

Inoltre, è prevista la chiusura al pubblico pomeridiana anticipata alle ore 17.00 nei giorni 24 e 31 dicembre 2025 della Biblioteca regionale di Aosta e delle biblioteche comprensoriali di Châtillon, Morgex, Verrès e Donnas.

Per informazioni, rivolgersi alla Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta, tel. 0165.274861 oppure 0165.274802.

red

