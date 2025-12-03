Grandi numeri per le mostre 2025 del Forte di Bard Al via i preparativi per celebrare a gennaio i 20 anni di attività

Il calendario delle esposizioni per la stagione invernale 2025/2026 del Forte di Bard si completerà lunedì 8 dicembre con l’apertura al pubblico del progetto fotografico promosso con l’Agenzia Magnum Photos di Parigi Magnum America, dedicata agli ultimi settant’anni di storia americana.

La mostra affianca le altre due esposizioni fotografiche inaugurate a ottobre e che stanno registrando numeri molto positivi: nel primo mese di apertura Bird Photographer of the Year (dal 25.10 al 30.11) ha ottenuto 3.271 visitatori in linea con il progetto fotografico firmato da Stefano Unterthiner, Una finestra sull’Artico che in trenta giorni ha conquistato 3.423 persone.

Molto bene il primo week end di apertura della grande mostra Fernando Botero.

Tecnica monumentale che in soli due giorni, tra sabato 29 e domenica 30 novembre, ha già superato quota mille ingressi (1.131).

Ed è tempo di consuntivi per le mostre estive concluse a novembre con ottimi risultati di pubblico e critica. La mostra Street Art Revolution dedicata all’arte urbana che ha visto coinvolti in un progetto partecipato i Comuni di Donnas, Pont-Saint-Martin e Perloz ha conquistato dal 21 giugno al 2 novembre ben 30.126 visitatori.

Bene anche i riscontri sui canali social con i contenuti dedicati alle opere site specific realizzate sul territorio della Bassa Valle: post e reel solo su Instagram hanno generato oltre 550.000 visualizzazioni.

Sono stati invece 23.469 i visitatori della mostra Eroi, evoluzione di un mito. Dal Giappone antico al contemporaneo (dal 24.07 al 30.11) confermando l’apprezzamento del pubblico per i progetti legati al mondo dei fumetti.

«Si tratta di numeri importanti che testimoniano il riscontro ottenuto da una programmazione variegata che coniuga appuntamenti d’arte con esposizioni fotografiche e scientifiche dedicate ai temi cardine del Forte, la natura, l’ambiente, la montagna a progetti site specific capaci di valorizzare anche il territorio circostante – commenta la Presidente, Ornella Badery -. Ora ci stiamo preparando ad una nuova stagione molto intensa in vista dell’importante compleanno che riguarderà direttamente l’Associazione Forte di Bard: il 13 gennaio 2026 celebreremo con un prestigioso evento culturale e altre sorprese che sveleremo alla serata di gala, i vent’anni di apertura al pubblico del Forte di Bard. Sarà un’occasione per fare un consuntivo delle attività svolte e per tracciare la rotta verso il futuro di questo polo culturale che ha indubbiamente creato un valore aggiunto alla Valle d’Aosta in termini di ricchezza della proposta culturale e turistica con ampie ricadute in particolare per la Bassa Valle».

Nuovo sito e nuove membership Card

Tra le tante novità che accompagneranno di qui alle prossime settimane le celebrazioni per i 20 anni di attività del Forte di Bard due riguardano l’immagine sul web della fortezza. E’ online il rinnovato sito internet istituzionale con una grafica più accattivante e performante anche per gli accessi da mobile e con contenuti rinnovati, con un risalto ancora maggiore al territorio circostante e agli itinerari. Al via per le feste di Natale la nuova campagna Regala il Forte: tre le Membership Card che consentono di visitare in modo illimitato il Forte per un anno con diversi benefit in base alla tipologia: Starter (30,00 euro), Premium (42,00 euro) e la nuovissima Card Young rivolta ai giovani dai 19 ai 25 anni al costo di 20,00 euro. Con l’acquisto si contribuisce a finanziare progetti di ricerca scientifica promossi nell’ambito della collaborazione tra Forte di Bard e l’Università di Torino nel campo della ricerca glaciologica e climatica sul Monte Rosa, nel sito di ricerca LTER Istituto Scientifico Angelo Mosso.