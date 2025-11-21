“Libertà di stampa e difesa della democrazia” incontro con Ezio Mauro

L’Assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie ricorda che, nell’ambito della sezione Littérature della Saison Culturelle 2025/2026, è in programma giovedì 27 novembre 2025 alle ore 18.00 al Teatro Splendor di Aosta l’appuntamento con il giornalista e scrittore Ezio Mauro. Nel corso della serata, Mauro dialogherà con Andrea Chatrian, per La Stampa, sulle questioni concernenti la libertà di stampa e la difesa della democrazia.

Ezio Mauro, giornalista, è stato direttore del quotidiano La Stampa dal 1992 al 1996 e direttore del quotidiano la Repubblica dal 1996 al 2016. È autore e conduttore del programma “La Scelta” in onda su RAI3 che esplora alcune decisioni che hanno segnato la storia del mondo e del nostro Paese. Nato a Dronero (CN) nel 1948, ha iniziato la professione di giornalista nel 1972 alla Gazzetta del Popolo di Torino, seguendo, tra l'altro, le vicende legate al terrorismo politico. Nel 1981 inizia a lavorare per La Stampa, a Roma, come inviato di politica interna. Sempre per La Stampa ha svolto servizi e inchieste all'estero, in particolare negli Stati Uniti. Nel 1988 ha iniziato la sua collaborazione con la Repubblica, come corrispondente dall'Urss, con base a Mosca. Per tre anni ha seguito la grande trasformazione di quel Paese nel periodo della Perestrojka viaggiando nelle Repubbliche dell'Unione Sovietica. Con Laterza ha pubblicato con Gustavo Zagrebelsky La felicità della democrazia (2011) e Babel, un dialogo sulla democrazia con Zygmunt Bauman. Con Feltrinelli ha pubblicato L'anno del ferro e del fuoco: cronache di una rivoluzione (2017), L'uomo bianco (2018), Anime prigioniere: cronache dal Muro di Berlino (2019), Liberi dal male: il virus e l'infezione della democrazia (2020), La dannazione: 1921. La sinistra divisa all'alba del fascismo (2020), Lo scrittore senza nome. Mosca 1966: processo alla letteratura (2021) e L’anno del Fascismo. Cronache della Marcia su Roma (2022) diventato nel 2023 una lettura scenica distribuita da Elastica.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti; si consiglia la prenotazione sul portale webtic.it.