Sulle note di “CAPRA IBEX” Fabiaen Lucianax e Fabio Rèan ripercorrono l'altavia n.2 della Valle D’Aosta con Bruno Brunod

È Capra Ibex il titolo del nuovo brano di Fabien Lucianaz, in arte Fabien Lucianax, e Fabio Réan, artista e videomaker. Uscita sabato 22/11 su Youtube come videoclip ufficiale e disponibile su tutte le piattaforme di streaming come singolo, la canzone rappresenta un vero e proprio viaggio sui sentieri dell’Altavia n. 2 della Valle d’Aosta, itinerario escursionistico che si snoda sulle cime della regione per più di 200 km, collegando Courmayeur a Donnas e incrociando, spesso, i sentieri del Tor des Géants.

Tra scorci naturalistici e colli che si susseguono l’uno dopo l’altro, nel videoclip si può apprezzare lo sviluppo del percorso attraverso le foto e i video realizzati durante l’escursione effettuata dai due artisti-atleti la scorsa estate. Il progetto assume, in ogni caso, i tratti di un vero e proprio video musicale, con riprese girate appositamente, come accade nei pressi del Rifugio Deffeyes o alle Cascate del Rutor.

I luoghi attraversati vengono menzionati utilizzando giochi di parole tramite i quali non manca certo l’ironia: per esempio, viene introdotto il personaggio del prete “Don Dena”, curato che gestirebbe l’omonimo rifugio nella valle di Champorcher preparando analcolici cocktails d’arnica. Il progetto è arricchito dalla partecipazione di Bruno Brunod - campione mondiale di skyrunning nel 1996 e nel 1998 - in qualità di Re della Montagna che si lascia andare ad un ballo liberatorio nei pressi dell’arco romano di Donnas, accompagnato dalle energiche Alessia Bosonin e Silvia Paris in qualità di atlete-ballerine e di Sofia Merli nel ruolo di capra ibex (ovvero “stambecco” in latino).



“Siamo felicissimi di dare alla luce questo progetto”, dice Fabien Lucianaz, “che, per come si è realizzato, è per noi completo a 360 gradi. Quest’estate abbiamo percorso l’Altavia n. 2, è stato un bellissimo viaggio tra le montagne di casa. L’invito è quello di continuare a scoprire o riscoprire ciò che il territorio valdostano è in grado di offrire: a volte basta uno zaino in spalla, la giusta dose di energia e qualche stambecco per una vacanza alternativa!

Poi, c’è da dire che aver collaborato con Bruno Brunod ci ha regalato un senso ulteriore.

Vogliamo ringraziarlo, perché è stato davvero mitologico!”.

“È stato un vero viaggio”, dice Fabio Réan, “sia fuori ma anche - e soprattutto - interiore. Un’avventura che mi ha permesso una volta di più di apprezzare con gratitudine le meraviglie del mondo ed in questo caso, in particolare, della Valle d’Aosta”.

Per i due artisti prosegue così il percorso musicale, con Fabien Lucianax al lavoro su nuovi progetti e Fabio Réan appena reduce dalla pubblicazione dell’album intitolato “L’arbre avec les yeux”.



Link del videoclip musicale:

https://youtu.be/OeM7Y9Iov2M



Link del brano su Spotify:

https://open.spotify.com/track/3DEJBQfKV14v5cIRRFbx5p?si=JREIiVxRS5anS7PUpgtdwQ