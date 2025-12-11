Avviso di selezione per due tirocini curriculari presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione a Bruxelles

L’Assessorato degli Affari europei, Innovazione, PNRR, Politiche nazionali per la Montagna e Politiche giovanili comunica che Finaosta S.P.A. ha pubblicato un avviso pubblico di selezione per gli studenti iscritti all’Università della Valle d’Aosta ai fini dell’attivazione di due tirocini curriculari presso l’Ufficio regionale di Rappresentanza a Bruxelles, cogestito dalla stessa finanziaria regionale.

I partecipanti selezionati avranno l’opportunità di svolgere uno stage di quattro mesi nella capitale europea, utile a conoscere da vicino il mondo delle istituzioni europee e di approfondirne procedure legislative e meccanismi decisionali. Per essere ammessi alla selezione, ai candidati è richiesto di essere regolarmente iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico presso l’Università della Valle d'Aosta per l’a.a. 2025/2026 ad anni di corso successivi al primo, nonché di possedere un’adeguata conoscenza delle lingue francese e inglese.

«Questa iniziativa – evidenzia l’Assessore Lotto – si inserisce nella continuità di un impegno che punta ad aprire gli orizzonti delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Vivere un’esperienza formativa nella capitale dell’Unione europea offre ai giovani universitari impareggiabili opportunità di confronto internazionale, permettendo loro di scoprire il valore del dialogo europeo e di rafforzare le proprie competenze culturali e professionali. Tornare in Valle d’Aosta con questo bagaglio arricchito vuol dire contribuire a valorizzare la stessa regione con uno sguardo più ampio e prospettive d’analisi privilegiate».

I tirocinanti, durante il loro soggiorno a Bruxelles, riceveranno una borsa di studio di 1.300 euro mensili lordi a titolo di rimborso spese e saranno affiancati da un tutor aziendale per guidarne il percorso formativo.