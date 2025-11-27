Montagne, savoirs et générations : l’Université valdôtaine face aux défis du siècle

L’Université de la Vallée d’Aoste aime se rappeler jeune — 25 ans, un quart de siècle à peine — et pourtant elle est déjà assez mûre pour devoir répondre à des questions qui pèsent comme des cimes enneigées : quel savoir pour un territoire de montagne ? Comment attirer étudiants, chercheurs, talents ? Et surtout, que signifie aujourd’hui être une université alpine dans un temps de déclin démographique, de mobilités globales et de culture en mutation ?

Lors de l’inauguration de l’année académique, Renzo Testolin a choisi un ton presque confidentiel, comme s’il s’adressait non seulement à l’Université mais à toute la communauté valdôtaine. L’établissement, a-t-il dit, « nous place au centre d’un contexte national et international très stimulant », une fenêtre sur le monde qui doit cependant rester ancrée dans la roche : jeunes issus de petites communautés, sport de montagne, identité culturelle. Il y a presque une résonance littéraire dans cette idée : l’éducation comme cordée, le territoire comme refuge d’où partir et vers lequel revenir.

La vitalité de l’Ateneo, paradoxalement, vient aussi de l’extérieur : 45 % des nouveaux inscrits ne sont pas originaires de la Vallée, tandis que 55 % y résident. Et alors que l’on travaille à la création d’un centre unifié de recherche, 150 collaborations actives avec des organisations du territoire témoignent déjà de la volonté de l’université de devenir un véritable maison de la culture, un nœud d’échanges, d’idées et d’expérimentations.

Le vent culturel, cependant, ne souffle pas seulement des Alpes. Laura Ramaciotti, présidente de la CRUI, a rappelé un horizon inquiétant : dans 15 ans, l’Italie pourrait perdre 400 000 nouveaux étudiants, soit 20 % des effectifs. Une Europe vieillissante, une jeunesse qui se raréfie, un futur qui se rétrécit. D’où l’urgence — presque un impératif moral — de s’ouvrir à l’internationalisation : cours en anglais, programmes partagés, réseaux entre universités. L’idée n’est pas nouvelle, mais elle devient aujourd’hui une condition de survie, culturelle avant d’être académique.

La rectrice Manuela Ceretta a recentré le débat sur l’identité même de l’Ateneo. « Il ne suffit pas d’être une université de montagne pour connaître la montagne », a-t-elle confié. C’est presque un aphorisme. De nouveaux masters voient le jour — du Climate Change & Risk Management in Mountain Areas au Master Gouvernance et durabilité en zone alpine — car la montagne n’est plus seulement un paysage : c’est un laboratoire de crises climatiques, d’économies fragiles et de micro-entreprises courageuses.

Et il y a même un retour aux origines sociales de l’université : en 2000, l’intesa Stato-Regione avait permis aux Valdôtains d’accéder à l’enseignement supérieur sans devoir migrer ailleurs. Aujourd’hui, UniVdA reste leader national pour la proportion de diplômés de première génération, 73 % en 2024 contre une moyenne nationale de 64 %. Un chiffre qui raconte beaucoup sur son rôle social, dans des vallées où l’étude n’était pas une évidence.

Du côté de l’enseignement scolaire, l’assesseur Erik Lavevaz a rappelé un autre pilier : l’Europe. Faire système avec Bruxelles, projets Erasmus+ pour enseignants et dirigeants, échanges culturels qui deviennent oxygène pour une école qui veut rester dynamique. Leonardo Lotto a ajouté une perspective presque philosophique : s’ouvrir au monde, c’est former des citoyens européens conscients, capables de vivre les communautés alpines comme partie d’un paysage plus vaste.

Culture, actualité et éducation se croisent donc dans une même question : quel futur culturel pour une petite université alpine au cœur de l’Europe ? La réponse pourrait se trouver dans la montagne : monter lentement, avec un pas régulier, sans perdre le sentier. Dans un temps qui change trop vite, la lenteur intelligente devient une forme de résistance culturelle.

Et UniVdA, à ses 25 ans, semble déjà l’avoir compris.