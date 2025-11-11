Valle d’Aosta, 700 studenti a lezione di imprese al PMI Day

Sono 700 gli studenti valdostani che venerdì 14 novembre parteciperanno al 16° PMI Day, l’evento organizzato dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Valle d’Aosta per avvicinare i giovani al mondo produttivo delle piccole e medie imprese della regione.

Dal 2010, ogni anno, le aziende associate aprono le porte delle loro attività per visite guidate e incontri, offrendo agli studenti un’esperienza diretta che illustra concretamente opportunità e prospettive professionali. In tutta Italia e all’estero, il PMI Day coinvolge centinaia di imprese e migliaia di partecipanti, ma in Valle d’Aosta rappresenta un momento particolarmente significativo per collegare scuola e lavoro.

L’inaugurazione dell’edizione 2025 si terrà alle 9.00 alla Fondazione Ollignan di Quart, alla presenza del presidente della Regione, Renzo Testolin.

Sono 18 le aziende associate che parteciperanno: Avda, Alpenzu, Distillerie St. Roch, Chenevier, Encanto Energy, Fondazione Ollignan, Honestamp, Federazione Fiaip, Ingeolab, L’Arca consulenza assicurativa, Lux 81, Musumeci, Novasis, Pépinière d’entreprises (sedi di Aosta e Pont-Saint-Martin), Salumificio Maison Bertolin, StMicroelectronics e Thermoplay.

Gli studenti provengono da sette istituzioni scolastiche: Istituzione scolastica liceale tecnica e professionale di Verres, Istituzione scolastica Mont Rose di Pont-Saint-Martin, Istituzione scolastica St. Roch di Aosta, Istituzione scolastica tecnica professionale Manzetti di Aosta, Istituto Don Bosco di Chatillon, Liceo classico artistico e musicale di Aosta, Liceo scienze applicate Regina Maria Adelaide.

“Aprire le nostre imprese e far conoscere agli studenti opportunità e prospettive è una chiave di sviluppo e crescita economica – spiega Giovanni Pellizzeri, presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Valle d’Aosta. – L’obiettivo è estendere il PMI Day moltiplicando gli appuntamenti nel corso dell’anno, soddisfacendo le richieste in costante aumento sia da parte delle scuole sia delle imprese. Così possiamo ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro e trattenere i talenti in Valle d’Aosta”.

Il tema guida dell’edizione 2025 è Scegliere: scegliere cosa diventare e quale strada intraprendere per costruire il proprio percorso personale e professionale. “Scegliere con responsabilità e coraggio, anche rischiando di sbagliare, ma vedendo l’errore come un’occasione di crescita e non come una sconfitta”, spiega Pellizzeri. Gli imprenditori vogliono condividere con gli studenti le loro esperienze, mostrando come ogni scelta comporti opportunità, rischi e ostacoli da affrontare in un mondo del lavoro in continuo cambiamento.

Il PMI Day ha ricevuto il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell’Istruzione e del Merito e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. L’iniziativa è inserita nella Settimana Europea delle PMI e nella Settimana della Cultura d’Impresa di Confindustria, confermando il suo ruolo di ponte tra scuola, impresa e formazione dei giovani.