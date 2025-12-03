AL VIA GLI APPUNTAMENTI DI ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI SANITARIE NELLE SCUOLE SUPERIORI VALDOSTANE

L’Azienda USL della Valle d’Aosta informa che numerosi Istituti scolastici superiori del territorio hanno aderito alle giornate di orientamento dedicate alle Professioni sanitarie, iniziativa promossa in collaborazione con l’Ufficio Supporto all’Autonomia Scolastica del Dipartimento Sovraintendenza agli Studi, per far conoscere agli studenti le opportunità formative e professionali offerte dal Servizio Sanitario Regionale.

L’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Carlo Marzi: «La scelta rafforzata negli ultimi anni di andare nelle scuole a presentare l'opportunità di scegliere la Sanità per il proprio futuro è stata vincente. In ogni occasione di contatto con le nostre ragazze e i nostri ragazzi, i primi a uscire ancora più convinti siamo sempre stati noi».

Gli appuntamenti, in partenza il 5 dicembre all’Isiltp di Verrès, sono organizzati dal Servizio Infermieristico, Tecnico e Riabilitativo Aziendale, che ha coinvolto i professionisti sanitari dell’Azienda, e dal Corso di laurea in Infermieristica dell’Università di Torino (sede di Aosta), con il contributo dei tutor professionali e degli studenti.

La Dott.ssa Laura Plati, responsabile del SITRA, evidenzia l’importanza dell’iniziativa: «Portare la voce dei professionisti sanitari direttamente nelle scuole significa offrire ai ragazzi un orientamento concreto e realistico. Le nostre professioni sono ricche di valori, competenze e responsabilità: farle conoscere da vicino aiuta i giovani a scegliere consapevolmente il proprio futuro». «Vogliamo ringraziare dirigenti scolastici, docenti e studenti per l’adesione a quest’iniziativa mettendoci a disposizione spazio e tempo nelle loro aule – aggiunge -. Nonostante la Sanità, in particolare quella pubblica, stia vivendo un momento complesso in tutto il Paese, i ragazzi e le ragazze manifestano molto interesse verso il settore sanitario, il mondo della cura. Questo è un motore importante che ci spinge a creare momenti di orientamento mirati e condivisi dove raccontare esperienze, sfide, opportunità e crescita».

Durante gli incontri gli studenti avranno l’opportunità di confrontarsi con numerose figure di professionisti sanitari, ognuna delle quali offrirà una testimonianza diretta sul proprio ruolo, sulle competenze richieste e sui percorsi formativi necessari.

Gli incontri successivi si svolgeranno nelle prossime settimane al Centro Regionale Istruzione Adulti, all’Istituto Corrado Gex (indirizzo sociale), al liceo Maria Adelaide, all’Institut Agricole.