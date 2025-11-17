Rispetto e ascolto si imparano a scuola

Costruire legami veri, puliti, rispettosi. Non è uno slogan, è una necessità sociale. Per questo l’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali lancia per l’anno scolastico 2025/2026 il concorso “Relazioni sane: costruiamole insieme”, dedicato alle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado della Valle d’Aosta.

L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: contrastare la violenza di genere prima ancora che accada, educando a relazioni fondate su ascolto, empatia e reciprocità. Un cambio di prospettiva: non solo denunciare la violenza, ma imparare insieme a prevenirla coltivando rispetto, parola spesso citata ma troppo poco praticata.

Il concorso invita ragazze e ragazzi a raccontare cosa significhi per loro costruire relazioni sane: un testo, un disegno, una fotografia, un video o un prodotto multimediale, libero spazio alla creatività. Ogni classe potrà inviare un unico elaborato collettivo, frutto di un lavoro condiviso perché la relazione si impara anche così: costruendo insieme.

Partecipare è gratuito e tutte le informazioni sono accessibili tramite QR code presente sulla locandina ufficiale.

Iscrizioni entro il 31 dicembre 2025 tramite modulo online

Invio elaborati entro il 31 marzo 2026

Materiali digitali (.pdf, .jpg, .mp4 o link) via e-mail a: trainingecm@womblab.com

Elaborati cartacei/artistici da consegnare alla Struttura Servizi alla Persona – Loc. La Maladière 12, Saint-Christophe

Premiazione entro fine aprile 2026

Nel cuore della campagna di sensibilizzazione arriva anche lo spettacolo teatrale “Meta contro la violenza”, in scena il 19 novembre 2025 alle 20:30 al Teatro Giocosa di Aosta. Una sfida a colpi di teatro e rugby, per trasformare il campo di gioco in una metafora di rispetto, regole e collaborazione.

L’ingresso è gratuito, ma prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Questo concorso non è un evento tra i tanti: è un invito alle nuove generazioni a scrivere un pezzo di futuro. Perché le relazioni non nascono sane per caso: si imparano, si allenano, si costruiscono. Insieme.