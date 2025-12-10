Futuro del trasporto pubblico locale: l’Assessore Bertschy è intervenuto all’assemblea ANAV

Garantire un trasporto pubblico locale efficiente, sicuro e sostenibile è l’obiettivo al centro dell’assemblea straordinaria dell’ANAV Piemonte e Valle d’Aosta, tenutasi oggi al Circolo della Stampa di Torino, con la partecipazione dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Luigi Bertschy. L’incontro ha affrontato le sfide immediate e future del settore, in un contesto europeo sempre più orientato alla riduzione delle emissioni, all’inclusione dei cittadini e all’innovazione dei servizi di mobilità.

La Presidente di ANAV Piemonte e Valle d’Aosta, Serena Lancione, ha aperto i lavori sottolineando l’importanza di sviluppare infrastrutture resilienti e strategie integrate per rispondere alla crescente domanda di trasporto pubblico. Bertschy ha rilanciato il tema con un approccio strategico, richiamando l’attenzione sul ruolo degli enti locali e delle associazioni di categoria nella costruzione di un modello di mobilità coerente con gli standard europei.

«In un momento storico in cui la domanda di trasporto pubblico cresce in modo significativo, è fondamentale che Istituzioni e associazioni come ANAV si confrontino apertamente per individuare strategie comuni. L’assemblea di oggi, dedicata a investimenti, qualità e sicurezza nel trasporto persone, rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare questa collaborazione» ha sottolineato Bertschy, evidenziando la necessità di un coordinamento stretto tra Piemonte e Valle d’Aosta.

L’Assessore ha aggiunto: «Investire nella sicurezza del trasporto pubblico, valorizzare il capitale umano e guardare con decisione all’innovazione dei servizi non è soltanto una scelta strategica, ma una priorità che deve essere sostenuta da tutti gli attori coinvolti nel modello di mobilità. Guardando all’Europa, vediamo come città e regioni che puntano su sistemi integrati e digitalizzati ottengano risultati concreti in termini di accessibilità, sostenibilità e soddisfazione dei cittadini.»

Bertschy ha concluso richiamando l’attenzione sull’importanza di un impegno condiviso: «Solo così possiamo garantire ai cittadini un sistema di trasporto moderno, inclusivo e affidabile, capace di rispondere alle esigenze di mobilità e di contribuire allo sviluppo sostenibile dei nostri territori, in linea con le politiche europee di decarbonizzazione e innovazione del settore.»

L’assemblea ANAV conferma così il ruolo centrale della collaborazione tra istituzioni, operatori e associazioni di settore, evidenziando come Piemonte e Valle d’Aosta possano diventare esempi concreti di mobilità integrata e sostenibile, in grado di rispondere alle sfide ambientali, economiche e sociali del futuro.