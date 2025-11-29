GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Sono stati designati i funzionari regionali in seno al Consiglio di amministrazione dell’Institut régional Adolfo Gervasone – Istituto regionale Adolfo Gervasone di Châtillon per un triennio.

È stato approvato il programma delle iniziative collaterali alla tappa del viaggio della fiamma olimpica nella città di Aosta. Nello specifico, il programma prevede una mostra di immagini realizzate dalle classi delle istituzioni scolastiche del territorio regionale, nell’ambito del concorso “Olimpiadi e valori olimpici”, la cui inaugurazione è in programma il 9 gennaio 2026; un convegno di approfondimento sui temi dello sport, organizzato in collaborazione con l’Università della Valle d’Aosta e programmato per il 12 gennaio 2026, durante il quale è prevista la proiezione di filmati e l’intervento di giornalisti ed esponenti di rilievo del mondo sportivo; un momento promozionale della Regione per la valorizzazione delle eccellenze territoriali.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR, POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA E POLITICHE GIOVANILI

È stata approvata l’integrazione al programma degli acquisti di beni e servizi della Regione per il triennio 2025/2027, con un nuovo servizio di supporto all’attivazione dello CSIRT-VDA, nell’ambito del Piano di implementazione della strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stata approvata la progettazione di fattibilità tecnico-economica relativa ai lavori di manutenzione straordinaria della pista forestale tra le località Moras-Fenêtre-Chavaz, nel Comune di La Salle.

È stata inoltre approvata la progettazione esecutiva dei lavori per la realizzazione dell’accesso alla pista antincendio boschivo di Vignole, nel Comune di Aosta, e contestualmente raggiunta l’intesa tra la Regione e il Comune di Aosta.

È stata approvata anche la progettazione di fattibilità tecnico-economica relativa alla realizzazione di una vasca di accumulo e dell’allacciamento idrico al sistema integrato della frazione Vers-Fey, ai fini dell’utilizzo antincendi boschivi (bene di terzi), nei Comuni di Lillianes e Perloz, nell’ambito della strategia nazionale per le aree interne 2014/20 (area Bassa Valle).

ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE IDENTITARIE

È stata approvata la ricostituzione del gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) per il triennio scolastico 2025-2028, con funzioni di coordinamento dei processi di programmazione, organizzazione e integrazione dei servizi relativi all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, iscritti nelle istituzioni scolastiche regionali e paritarie di ogni ordine e grado.

È stata approvata l’organizzazione, in collaborazione con il CELVA, del progetto educativo “La commune à l’école” per l’anno scolastico 2025-2026, nell’ambito delle iniziative “Rendez-vous citoyens”.

Approvato anche il programma dell’edizione 2026 del convegno internazionale “Les rencontres de physique de la Vallée d’Aoste”, in programma dal 2 al 7 marzo 2026 a La Thuile.

È stato quindi approvato il piano di riparto dei contributi a sostegno dell’attività delle bande musicali valdostane per l’anno 2025/2026.

Sono stati approvati i progetti (in fase unica) dei lavori di manutenzione straordinaria dell’illuminazione interna del Castello di Issogne e della realizzazione dell’illuminazione esterna del percorso di accesso al Castel Savoia di Gressoney-Saint-Jean.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato approvato il finanziamento a favore dei Comuni di Gressoney-Saint-Jean e Brusson per la realizzazione di una viabilità di collegamento intervallivo attraverso il Col Ranzola, e contestualmente lo schema di convenzione tra la Regione – Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio – e i due Comuni, con Gressoney-Saint-Jean capofila.

Approvato inoltre il progetto esecutivo dei lavori di mitigazione del rischio crolli di roccia in località Lillaz, nel Comune di Cogne, uno dei cinque interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico, per un importo complessivo di 2.983.540,48 euro.

Sono stati concessi contributi al Comune di Courmayeur per interventi sull’infrastruttura Forum Sport Center: riqualificazione dell’area esterna, impianto termico, impianto fotovoltaico e riqualificazione energetica dell’illuminazione dell’arena ghiaccio.

È stato poi concesso un contributo al Comune di Saint-Oyen per la gestione della pista di slittino in località Flassin, per la stagione invernale 2025-2026.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato il trasferimento all’Azienda USL della Valle d’Aosta di 900 mila euro destinati all’implementazione della centrale operativa del numero europeo armonizzato 116117 (cure mediche non urgenti) e agli investimenti per il potenziamento dell’assistenza territoriale.

È stato approvato il Piano regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2026-2028. Le azioni rivolte a persone in condizione di povertà e marginalità sociale prevedono una spesa complessiva di 9.309.235,23 euro nel triennio, garantendo l’attuazione delle priorità e dei LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali).

Approvata un’istruttoria pubblica di co-progettazione per individuare un soggetto del Terzo Settore quale partner nella realizzazione di interventi rivolti a persone in disagio economico e di esclusione sociale, mediante un servizio di sostegno socio-educativo con équipe multidisciplinare.

Un’ulteriore istruttoria di co-progettazione riguarda interventi di sostegno socio-educativo e inclusione sociale rivolti ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione Sociale e alle persone in situazioni di disagio economico e sociale, per una spesa complessiva di 986.666,65 euro da maggio 2026 a dicembre 2028.

Approvato l’Avviso di co-progettazione per un servizio di emporio solidale destinato a persone o nuclei segnalati dai servizi sociali, con l’obiettivo di agevolare la raccolta e la distribuzione di prodotti alimentari, coordinare la rete territoriale e ridurre lo spreco.

Approvato anche l’Avviso di co-progettazione nell’ambito del programma nazionale INtegra (FSE+ 2021-2027) per interventi rivolti a persone a rischio grave marginalità sociale e povertà, per un importo di 1.463.883,99 euro, da giugno 2026 a maggio 2029.

Infine, è stata approvata l’organizzazione del calendario di iniziative “Tracce d’incontri”, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre 2025.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione – Dipartimento politiche del lavoro e della formazione – e gli Istituti di patronato e assistenza sociale per il triennio 2026-2028, garantendo la prosecuzione delle collaborazioni che delegano ai Patronati alcune attività dei Centri per l’Impiego per agevolare l’accesso ai servizi regionali.

Approvato il rinnovo, fino al 31 dicembre 2026, dei titoli di viaggio integrati “Special20”, “Special45” e “Special65” e il rimborso delle quote agevolate ad Arriva Italia Srl, SVAP srl, VITA Spa e Trenitalia SpA. Inoltre, è stata approvata la bozza di accordo con Trenitalia per regolare le compensazioni economiche sui titoli “Special45” e “Special65”.

È stata approvata l’attivazione, per tutto il 2026, di un servizio di trasporto pubblico a chiamata verso l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa, affidato ad Arriva Italia srl.

Sono state definite le agevolazioni tariffarie per gli abbonamenti ferroviari per i residenti in Valle d’Aosta fino al 31 dicembre 2026, mantenute per sostenere famiglie e lavoratori, in particolare alla luce dei disagi causati dai bus sostitutivi.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stata approvata la pubblicizzazione dell’immagine turistico-sportiva della Valle d’Aosta attraverso la sponsorizzazione, per la stagione invernale 2025-2026, degli atleti valdostani delle discipline invernali.

Sono stati concessi contributi a varie associazioni sportive per manifestazioni previste tra dicembre 2025 e gennaio 2026: il Comitato “Cervinia World Cup” e lo Sci Club Gran San Bernardo.

Infine, sono stati approvati i contributi all’Associazione “Long Neck Doc ETS” e all’Associazione italiana “Amici cinema d’essai Valle d’Aosta (AIACE VDA)” per i festival cinematografici del primo trimestre 2026, ovvero il “Cactus international children’s and youth film festival” e il “Bref international film festival”.