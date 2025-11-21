GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Le Gouvernement régional a approuvé l’octroi des subventions en faveur de l’Association « Quartiere Cogne – E.T.S. » et de l’Association « Opera Omnia – A.P.S. » à titre de concours aux frais de fonctionnement et d’organisation de l’activité annuelle 2025.

È stato nominato il signor Amedeo Maria Parini, per un triennio, in qualità di revisore legale del Comitato regionale per la gestione venatoria.

Le Gouvernement régional a également approuvé la participation de la Région aux manifestations des émigrés valdôtains dans leurs pays d’accueil en 2026.

Sono stati designati gli organi sociali della Società Funivie Piccolo San Bernardo SpA per tre esercizi sociali: Killy Martinet in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione; Dario Bandito e Lorenzo Domaine quali consiglieri; Dario Barone Presidente del Collegio sindacale; Veronica Chanoux e Davide Casola sindaci effettivi; Marco Lucat e Cristina Betta sindaci supplenti.

Sono stati inoltre designati gli organi sociali della società Monterosa SpA per tre esercizi sociali. Si tratta di: Giorgio Munari, Presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore delegato; Francesca Merlet, Mauro Bieler e Marie Claire Alliod quali consiglieri; Marco Lucat come Presidente del Collegio sindacale; Andrea Bo e Marzia Rocchia sindaci effettivi; Alessandra Molon e Federico Raimo sindaci supplenti.

È stato approvato – e sarà proposto al Consiglio regionale – il disegno di legge relativo alle “Disposizioni per l’organizzazione del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco”.

ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE IDENTITARIE

È stata approvata l’organizzazione dell’evento culturale e artistico rappresentato dallo spettacolo di danza “Ballant Mozart”, in programma al Teatro Splendor di Aosta il 28 gennaio 2026. L’esibizione replica l’evento già tenutosi in Catalogna e consiste in una performance ispirata alle opere dello scultore valdostano Donato Savin.

È stata approvata la concessione di un contributo per il sostegno, la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei borghi in Valle d’Aosta, relativo all’intervento di riqualificazione del borgo medievale di Donnas.

È stato poi approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico dell’allestimento museografico della Tour Fromage, situata all’interno dell’area del Teatro romano di Aosta.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato approvato un contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati alla sistemazione della viabilità alternativa e alla sistemazione idraulica del torrente Evançon nel Comune di Ayas.

È stato concesso un contributo al Comune di Gressan per le spese relative agli interventi riguardanti il campo sportivo, struttura di interesse regionale.

Nell’ambito della viabilità e delle opere stradali sono stati approvati alcuni progetti esecutivi relativi ai lavori di risanamento: della galleria paramassi “Devies” lungo la SR 46 della Valtournenche nel Comune di Châtillon; del ponte della SR 8 nel Comune di La Magdeleine; e del ponte in località Carré lungo la SR 24 nel Comune di Rhêmes-Notre-Dame.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato il trasferimento di 1 milione di euro all’Azienda USL della Valle d’Aosta, nell’ambito del finanziamento per la garanzia dei LEA per il 2025, a parziale copertura dei costi per l’acquisto dei farmaci innovativi.

È stata presa in esame la deliberazione relativa al “Rinnovo dell’accordo di programma per l’adozione del Piano di zona della Valle d’Aosta 2019-2021 e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali al 31 dicembre 2027”.

È stata inoltre esaminata la deliberazione riguardante l’“Approvazione del Piano regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2026-2028”. La spesa complessiva è di 9.309.235,23 euro.

È stato approvato il bando pubblico di concorso per la partecipazione al fondo di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per il 2025.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

La Giunta regionale ha approvato la compartecipazione alla spesa per l’istituzione di tre distinti servizi di Taxi-Bus, finalizzati a soddisfare le esigenze di mobilità turistica e locale in aree non adeguatamente servite dal trasporto pubblico di linea.

I Comuni interessati sono:

Torgnon: dal 29 novembre 2025 al 6 aprile 2026;

Morgex: dal 27 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 e dal 14 al 18 febbraio 2026;

Antey-Saint-André, La Magdeleine e Chamois: dal 6 dicembre 2025 al 6 aprile 2026.

La Regione coprirà un onere massimo pari al 70% del costo complessivo ammissibile per ciascun servizio, in base all’articolo 60 della legge regionale 29/1997.

Sono state approvate le proposte di deliberazione volte a concedere mutui a tasso agevolato all’1% per l’ammodernamento di immobili e contributi sull’acquisto di macchinari innovativi. L’importo complessivo degli investimenti ammonta a 7.330.449,76 euro, di cui 5.034.329 euro di spesa ammessa a finanziamento con mutui a tasso agevolato per un importo pari a 3.775.746,75 euro e 2.296.120,76 euro di spesa ammessa per l’acquisto di macchinari innovativi, con contributi concessi pari a complessivi 626.757,73 euro.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Sono stati concessi 200 mila euro di contributi a favore degli organismi sportivi operanti in Valle d’Aosta per l’attività agonistica di rilievo nazionale – sport di squadra – relativa alla stagione agonistica 2025-2026. L’obiettivo è promuovere e sostenere lo sviluppo dello sport dilettantistico e la diffusione della pratica agonistica, con particolare riferimento alle discipline di rilievo nazionale.

Sono state concesse borse di studio al merito sportivo a favore degli organismi sportivi operanti in Valle d’Aosta per i risultati agonistici di elevato livello nazionale o internazionale conseguiti nella stagione 2024-2025 dagli atleti tesserati e residenti in Valle d’Aosta, praticanti discipline sportive individuali. Nello specifico: Atletica leggera (APD Pont-Saint-Martin; ASD Atletica Cogne Aosta; ASD Atletica Pont Donnas; ASD Atletica Sandro Calvesi; Polisportiva Sant’Orso ASD); Ciclismo (ASD GS Lupi Valle d’Aosta; ASD Orange Bike Team); Pesistica (Bars N Guns Weightlifting ASD); Triathlon (ASD Trisports.it Team; ASD Valle d’Aosta Triathlon).

Sono stati inoltre concessi contributi ai Comitati regionali degli enti di promozione sportiva e al Cai Valle d’Aosta, finalizzati al sostegno dell’attività sportiva promozionale e amatoriale svolta nella stagione 2024-2025. La spesa complessiva è di 120 mila euro.

Infine, sono stati concessi contributi agli organismi sportivi operanti in Valle d’Aosta finalizzati al sostegno dell’attività sportiva federale ordinaria, in particolare giovanile, nell’ambito dei programmi ufficiali delle FSN riconosciute dal Coni, relativi alla stagione 2024-2025. La spesa complessiva ammonta a 620 mila euro.