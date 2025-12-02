Potenziamento della gestione dell’emergenza in Valle d’Aosta: collaborazione rafforzata tra NUE 112 e Corpo forestale

È entrata in vigore nella Petite Patrie una collaborazione considerata strategica per il futuro della gestione delle emergenze: il Corpo forestale della Valle d’Aosta è ora pienamente integrato nel sistema del Numero Unico Europeo 112 (NUE 112), il punto di riferimento per la richiesta di aiuto in tutto il territorio regionale. Una scelta che punta a rafforzare la capacità di risposta alle emergenze e a rendere immediatamente operative le competenze specialistiche necessarie quando sono coinvolti il patrimonio naturale e la sicurezza ambientale.

L’iniziativa nasce all’interno della Centrale Unica di Soccorso (CUS), il sistema integrato che coordina Soccorso Sanitario 118, Soccorso Alpino Valdostano, Corpo forestale e Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, sotto la regia della Protezione civile regionale. Il modello organizzativo della CUS si fonda sulla volontà di unificare le procedure di comando nel rispetto dei diversi ruoli, creando una sinergia che permetta di razionalizzare gli interventi, ottimizzare l’uso dei mezzi e ridurre i costi attraverso la condivisione delle risorse tecnologiche e informative.

Con l’ingresso del Corpo forestale nel circuito del NUE 112, il sistema di risposta diventa più veloce ed efficiente: per il cittadino ci sarà un solo numero da chiamare per qualsiasi emergenza che coinvolga il territorio naturale, dalla presenza di animali feriti lungo le strade a incendi boschivi, smottamenti, frane, inquinamento dei corsi d’acqua o situazioni di rischio ambientale. Una semplificazione importante che migliora il sistema di condivisione delle segnalazioni, rendendo immediato il coinvolgimento degli enti competenti.

Il nuovo assetto consentirà di collegare in tempo reale le richieste del cittadino agli operatori specificamente formati sui diversi tipi di emergenza. Le segnalazioni che rientrano nelle competenze del Corpo forestale verranno trasmesse e trattate con maggiore tempestività, anche grazie all’integrazione degli strumenti informatici e dei sistemi di comunicazione condivisi tra tutti i soggetti della CUS.

Resterà comunque attivo, anche in Valle d’Aosta, il numero nazionale di emergenza ambientale 1515, che continuerà a svolgere alcune funzioni interne alla Centrale e garantirà la continuità del servizio.

La collaborazione tra NUE 112 e Corpo forestale segna un passo avanti significativo per la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio. Una riforma che guarda alla Protezione civile come a un sistema unico, coordinato e moderno, capace di rispondere alle sfide ambientali e operative di una regione di montagna come la Valle d’Aosta.