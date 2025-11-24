Dalla Giunta: nuovi investimenti per l’intermodalità in Valle d’Aosta

L’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile informa che la Giunta Regionale, nella sua riunione di oggi, venerdì 21 novembre 2025, ha approvato la concessione di contributi, pari al 90% della spesa, per la realizzazione di attività di integrazione tra il trasporto ferroviario, i servizi di autolinee e il trasporto individuale, ai sensi della l.r. 16/2019 e della DGR 1392/2024, ai Comuni di Châtillon, Hône e Nus.

Il Comune di Châtillon vedrà finanziata la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della stazione dei pullman. Si tratta di un nodo di interscambio fondamentale per le principali linee di trasporto pubblico che collegano Torino, Milano e Aosta alle località turistiche della Valtournenche. L’importo del finanziamento è di 492 mila e 030,00 euro.

Lavori di realizzazione e completamento di percorsi pedonali di collegamento tra la stazione ferroviaria, la strada regionale e la viabilità comunale sono stati previsti dal Comune di Hône, finalizzati a garantire all’area della stazione un accesso più sicuro, funzionale e integrato con il tessuto urbano, i servizi pubblici e i percorsi turistici. L’intervento prevede un contributo di 220 mila e 500,00 euro

Infine, è stato integrato il contributo richiesto dal Comune di Nus per la riqualificazione delle aree limitrofe alla stazione ferroviaria e la connessione con il nuovo tratto di pista ciclo-pedonale, già ammesso a finanziamento con deliberazione n. 577 del 16 maggio 2025. L’aggiornamento del progetto prevede l’installazione di un servoscala a servizio del sottopasso della SS26, necessario per garantire l’accessibilità a tutti gli utenti. Il Comune, per il completamento di questo progetto, riceverà dalla Regione un contributo di 99 mila e 345,21 euro.

“Gli interventi finanziati oggi – sottolinea l’Assessore Bertschy, rappresentano ulteriori esempi concreti di come l’intermodalità possa tradursi in servizi più accessibili, sicuri e sostenibili. La Regione intende proseguire con determinazione su questa strada: investire nell’integrazione dei trasporti significa investire nella qualità della vita, nella competitività dei territori e nella tutela dell’ambiente. Ogni nodo di scambio migliorato, ogni percorso reso più accessibile, è un tassello che avvicina la Valle d’Aosta a un modello di mobilità moderna, inclusiva e rispettosa delle persone e del paesaggio”.