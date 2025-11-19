Incontro Regione/ANAS: monitoraggio cantieri SS 26 e 27

Nel pomeriggio di martedì 18 novembre, l’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, e l’Assessore alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente, Davide Sapinet, hanno incontrato il responsabile dell’Area gestione rete Valle d’Aosta di ANAS S.p.A, Ing. Francesco Musto, e i suoi collaboratori, per fare il punto sull’andamento dei cantieri attualmente attivi lungo la rete viaria statale regionale, con particolare attenzione al cantiere presente sulla Strada Statale n. 26, nel tratto compreso tra i Comuni di Bard e Arnad.

Su tale tratta, di lunghezza pari a circa 4 km, sono in corso due distinti interventi, che comportano l’istituzione di sensi unici alternati regolati da impianti semaforici. ANAS ha sottolineato che tali interventi procedono in linea con il cronoprogramma previsto e ha assicurato che, entro il prossimo 5 dicembre, entrambi i cantieri saranno sospesi, consentendo il ripristino della circolazione stradale a doppio senso di marcia lungo l’intera tratta, senza limitazioni.

ANAS ha inoltre assicurato che, entro la stessa data del 5 dicembre, verranno sospese anche le altre limitazioni alla circolazione attualmente in vigore lungo le strade statali 26 e 27.

La sospensione dei cantieri – sottolineano gli Assessori Bertschy e Sapinet – garantisce il ripristino della piena percorribilità della rete viaria a servizio del territorio regionale, considerato inoltre l’imminente avvio della stagione turistica invernale.



