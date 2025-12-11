“uNa tale sorpresa! Pacchetti in festa da prendere in prestito”: l’iniziativa natalizia della Biblioteca regionale di Aosta

L’Assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie comunica che la Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta organizza l’iniziativa “uNa tale sorpresa! Pacchetti in festa da prendere in prestito”. Un dicembre ricco di sorprese per soddisfare ogni gusto.

A partire da lunedì 15 dicembre, gli utenti potranno scegliere e prendere in prestito il proprio pacco natalizio, all’interno del quale troveranno tre proposte diverse: romanzi, saggi e DVD o CD, accuratamente selezionati dal personale della Biblioteca.

Quest’anno la frase che accompagnerà i pacchetti è: “Che ne dici…”.

Un invito semplice ma diretto, un modo per stimolare la curiosità e la voglia di scoprire qualcosa di nuovo: che ne dici di leggere un genere che non hai mai provato? Di guardare un film diverso dal solito? Di lasciarti sorprendere da un autore sconosciuto o da un tema inatteso? Con questa proposta, la Biblioteca rivolge ai propri utenti un invito aperto e curioso: “Che ne dici di provare qualcosa di nuovo?”

Un modo per accendere la voglia di esplorare, di lasciarsi sorprendere e di scoprire interessi insospettati. Spesso si tende a scegliere sempre lo stesso tipo di libri, film o musica, ma questa iniziativa vuole essere uno stimolo gentile a cambiare prospettiva, a concedersi il piacere di un incontro inaspettato con storie, idee e autori nuovi, magari mai letti prima.

Anche la preparazione dei pacchetti nasce dallo stesso spirito: “Che ne dici di creare qualcosa insieme?”

Tutto il personale della Biblioteca ha partecipato alla selezione dei contenuti, condividendo suggerimenti, passioni e curiosità. Il risultato è un progetto collettivo che rispecchia l’anima della Biblioteca, un luogo vivo, aperto al dialogo, alla scoperta e al piacere di condividere conoscenza.

Ai piedi dell’albero, al primo piano della Biblioteca, all’ingresso della Sezione adulti, gli utenti troveranno i pacchetti pronti da prendere, ciascuno accompagnato dal suggerimento “Che ne dici…” e da un’indicazione tematica che ne suggerisce il contenuto: narrativa, arte, filosofia, salute, storia, viaggi e molto altro ancora.

Anche presso la Sezione ragazzi i piccoli utenti potranno scegliere un pacchetto adatto alla loro età, il cui contenuto sarà richiamato da un’immagine ad esso apposta.

Dopo la scelta, sarà possibile recarsi al bancone per la registrazione del prestito, che manterrà la durata prevista dal regolamento: 30 giorni per i libri e 15 giorni per CD e DVD. La restituzione potrà essere effettuata, come sempre, in qualsiasi biblioteca del Sistema bibliotecario valdostano.

I pacchi resteranno esposti, fino al loro esaurimento, all’ingresso della Sezione adulti e della Sezione ragazzi.

Biblioteca regionale Bruno Salvadori

https://biblio.regione.vda.it/ - Tel. 0165-274802 - email: brao-cultura@regione.vda.it