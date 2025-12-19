Quando la musica educa: una scuola dell’infanzia che guarda lontano

C’è un’idea di scuola che non si limita a trasmettere nozioni, ma che sceglie di educare la persona nella sua interezza. È questa l’idea che prende forma all’Istituzione scolastica “Abbé Trèves” di Saint-Vincent, dove dal prossimo anno scolastico sarà attivato, nel plesso di Moron, un corso di scuola dell’infanzia ad indirizzo musicale. Una scelta che non nasce per caso, ma che affonda le radici in una visione pedagogica chiara e coerente: riconoscere alla musica un valore formativo profondo, capace di accompagnare la crescita dei bambini sul piano cognitivo, emotivo e relazionale.

L’introduzione dell’indirizzo musicale nella scuola dell’infanzia rappresenta infatti molto più di un arricchimento dell’offerta formativa. È un investimento culturale, che riconosce al linguaggio musicale la capacità di favorire inclusione, benessere, socialità, espressione di sé. Attraverso il metodo didattico ORFF, basato sull’esperienza diretta del suono, del canto, del movimento e della teatralità, i bambini saranno accompagnati in un percorso settimanale che mette al centro il fare, il sentire, il condividere.

In questa prospettiva, la musica non è una disciplina separata, ma diventa il filo conduttore intorno al quale ruotano le attività educative, progettate da un team di docenti formate come operatrici musicali. Un approccio che valorizza la partecipazione attiva dei bambini e che, al tempo stesso, coinvolge le famiglie in un cammino educativo comune, rafforzando il patto scuola-famiglia come elemento fondamentale del processo di crescita.

La bontà dell’iniziativa emerge anche dalla sua coerenza con il percorso già intrapreso dall’Istituzione scolastica “Abbé Trèves”, che da anni crede nel valore universale della musica come diritto educativo. A Saint-Vincent sono infatti già attive due sezioni di scuola media ad indirizzo musicale, che offrono agli studenti un ambiente accogliente e inclusivo, garantendo l’accesso gratuito allo studio di uno strumento e all’esperienza della musica d’insieme, nella grande orchestra della scuola. L’attivazione dell’indirizzo musicale nella scuola dell’infanzia completa idealmente questo percorso, costruendo una continuità educativa rara e preziosa.

Il progetto del plesso di Moron si inserisce inoltre in una rete nazionale di esperienze innovative, grazie alla convenzione con SIMUS, ente pioniere in Italia nella progettazione di percorsi musicali per la prima infanzia. Una collaborazione che rafforza il valore pedagogico dell’iniziativa e colloca la scuola valdostana in un contesto di sperimentazione didattica di riconosciuta qualità.

In un tempo in cui la scuola è spesso chiamata a rincorrere emergenze e a fare i conti con risorse limitate, la scelta del Dirigente scolastico dell’“Abbé Trèves” assume un significato ancora più forte: quello di una leadership educativa capace di guardare lontano, di investire sulla cultura come strumento di emancipazione e sulla musica come linguaggio inclusivo e universale.

Un progetto che parla ai bambini di oggi, ma che costruisce cittadini più consapevoli domani. E che merita di essere osservato, sostenuto e, perché no, preso a modello.

La presentazione si svolgerà: sabato 10 gennaio 2026 dalle h. 10.00 alle h. 12.00