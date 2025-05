Estate ragazzi Don Bosco – Immacolata: educare con elementi, sogni e armonia

Le scuole si avviano alla chiusura e per molte famiglie si pone il consueto interrogativo: come impiegare il tempo libero dei figli in modo costruttivo, sereno e… divertente? Tra le risposte più solide e ricche di significato c’è Estate Ragazzi Don Bosco – Immacolata, che torna anche quest’anno con una proposta educativa ispirata, concreta e profondamente salesiana.

Dal 16 al 27 giugno, l’Istituto Don Bosco di Aosta (via Chambéry 78) aprirà le sue porte a ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, per due settimane intense di attività, gioco, formazione, laboratori e amicizia. Le quote di iscrizione variano: 35 euro fissi, 50 euro a settimana senza pasti, 80 euro con i pasti inclusi.

Ma ciò che colpisce ancor prima del programma, è lo slogan scelto per questa edizione:

“Elemental – Sogno & Armonia”.

Il termine “Elemental” richiama immediatamente i quattro elementi della natura – terra, aria, acqua e fuoco – che nella simbologia classica rappresentano altrettante dimensioni della crescita: radicamento, libertà, adattabilità, energia. Un bambino, come un piccolo ecosistema, ha bisogno di tutte queste componenti per svilupparsi in modo armonioso. Ecco quindi che il percorso estivo diventa un laboratorio educativo dove ogni attività, ogni gioco, ogni relazione è pensata per alimentare uno di questi “elementi”.

Il secondo termine dello slogan, “Sogno”, è un omaggio diretto a San Giovanni Bosco, il santo dei giovani, che proprio nei sogni trovava visioni e ispirazioni per guidare il suo metodo educativo. Ma “sognare” non è solo una prerogativa del passato: è ancora oggi un diritto – e un dovere – di ogni ragazzo e ragazza. I sogni, se coltivati con cura e accompagnati da adulti credibili, diventano visioni di futuro, semi di fiducia, orizzonti di bellezza.

Infine, “Armonia” è la parola chiave che racchiude tutto: vivere insieme senza dissonanze, trovare equilibrio tra regole e libertà, imparare a rispettare l’altro e il mondo che ci circonda. In un’epoca in cui lo stress sociale e familiare si riflette spesso anche nei più piccoli, l’oratorio salesiano si conferma ancora una volta un’oasi in cui si può crescere non solo in altezza, ma anche in umanità.

In un tempo in cui molte proposte estive sono pensate in chiave consumistica o meramente ludica, Estate Ragazzi Don Bosco – Immacolata si distingue per la sua visione educativa, capace di unire il gioco alla riflessione, la socialità alla spiritualità, il divertimento al senso del limite. Non è solo un centro estivo: è una comunità educativa che lavora in rete con le famiglie e la città, mettendo sempre i giovani al centro.