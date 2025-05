Torna l’iniziativa “Nidi Aperti” per scoprire i nidi d’infanzia comunali di Aosta

Dal 5 al 30 maggio, le famiglie di Aosta avranno l’opportunità di scoprire da vicino i nidi d’infanzia comunali grazie all’iniziativa “Nidi Aperti”, un appuntamento che quest’anno si rinnova con una formula ampliata per venire incontro alle esigenze di tutte le famiglie. Parte del programma “Incontriamoci al nido – Iniziative per crescere insieme”, a cura del coordinamento Nidi d’Infanzia del Comune di Aosta, l’iniziativa offrirà la possibilità di visitare le strutture, incontrare le educatrici e approfondire i contenuti delle programmazioni educative pensate per i bambini più piccoli.

Nel 2024, “Nidi Aperti” ha visto una buona partecipazione con diverse famiglie che hanno approfittato delle visite guidate nelle varie strutture, considerando l’evento un’occasione imperdibile per conoscere meglio i servizi offerti. Quest’anno, però, il Comune ha deciso di rendere il programma ancora più accessibile, modificando la formula per rispondere meglio alle necessità delle famiglie. Le strutture dei nidi saranno infatti aperte per un’intera settimana, dal lunedì al venerdì, con orari ampi che permetteranno ai genitori di visitare con calma i servizi.

Il primo appuntamento si terrà dal 5 al 9 maggio al Nido “Massimo Berra” di regione Crou, 21, seguito dal Nido “Farfavola” di via Pollio Salimbeni, 7, dal 12 al 16 maggio. A seguire, sarà la volta del Nido “Viale Europa” di viale Europa, 7, dal 19 al 23 maggio, per concludere con il Nido “Via Roma” di via Roma, 29, dal 26 al 30 maggio. Ogni giorno, i nidi saranno aperti dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:30, senza la necessità di prenotare.

Durante le giornate di apertura, i coordinatori pedagogici dei nidi saranno a disposizione per fornire tutte le informazioni utili: dalla modalità di ambientamento dei bambini, alle attività educative proposte, agli spazi a disposizione, fino alle modalità di iscrizione e altri dettagli pratici per conoscere meglio come funzionano i nidi d'infanzia. Un’opportunità imperdibile per chiunque voglia avvicinarsi al mondo dell’educazione infantile e per le famiglie che si preparano a scegliere la struttura più adatta alle necessità dei propri figli.

Con l’ampliamento della rete dei nidi d’infanzia, che ha visto l’apertura del nuovo Nido nel quartiere Dora, l’iniziativa “Nidi Aperti” si conferma un passo importante per una comunità che crede nella crescita e nel benessere dei bambini, favorendo la partecipazione attiva delle famiglie nella vita educativa dei più piccoli.