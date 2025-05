Riapertura dei termini per presentare la domanda di assegnazione degli orti comunali

Da martedì 20, e fino a martedì 27 maggio, sarà nuovamente possibile presentare le domande per l’assegnazione di cinque orti comunali ancora disponibili in via Parigi.

Per presentare istanza è possibile recarsi personalmente presso l’ufficio Anziani Attivi di Via Vuillerminaz, 7, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12 o il lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16, oppure inviare il modulo per la presentazione della domanda tramite posta elettronica all’indirizzo orti@coprogettazione.ao.it, indicando come oggetto “Richiesta orto comunale 2025”. Alla domanda vanno allegate l’informativa contraenti relativa al trattamento dei dati personali sottoscritta insieme a una copia del documento d’identità. A ogni email inviata deve corrispondere una sola domanda.

Coloro che presenteranno personalmente la domanda presso l’ufficio, potranno eventualmente fare richiesta per un’altra persona allegando la delega firmata e la copia del documento d’identità del rappresentato. Si precisa che è possibile presentare una sola delega.

Sia il modulo della domanda che l’informativa della privacy sono scaricabili online dal sito Internet comunale all’indirizzo https://www.comune.aosta.it/it/page/85405

Il bando è rivolto a tutti i residenti nel Comune di Aosta e nei comuni facenti parte del “Conseil de la Plaine d’Aoste”. Si precisa che, in caso di eccedenza di domande, verrà data precedenza alle richieste provenienti da residenti del Comune di Aosta.

Per usufruire di questo come degli altri servizi attivati dalla co-progettazione le persone dovranno sottoscrivere una tessera annuale al costo di 5 euro.

Il canone per la concessione di un singolo lotto è fissata a 100 euro. L’assegnazione sarà valida per due annualità, vale a dire sino al 31 dicembre 2026.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente l’ufficio Anziani Attivi al numero 0165-210745.