Mercoledì 28 maggio alle ore 20,30 nella sede dell’Ecocentro comunale di via Caduti del Lavoro, 11 si terrà un corso gratuito di compostaggio domestico per tutti i cittadini residenti e/o domiciliati ad Aosta.

Il rifiuto umido organico è la componente più importante dei rifiuti: rappresenta circa un terzo della quantità totale dei rifiuti che vengono prodotti. Recuperarlo permette la sua trasformazione in compost, un particolare terriccio fertilizzante molto utile in agricoltura, nel giardinaggio e nel florovivaismo.

Dal rifiuto umido organico si ottiene un fertilizzante naturale per giardini, orti e piante in vaso che si auto-smaltisce in proprio, piuttosto che conferirlo al servizio pubblico. Inoltre, è di natura economica perché si ha una riduzione della parte variabile della tariffa rifiuti.

Per partecipare all’iniziativa è necessario prenotare inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica direzione@quendoz.it con i dati dell’intestatario della bolletta, indirizzo, utenza e telefono oppure chiamando il numero verde 800-778797, compilando il modulo d’iscrizione disponibile sul sito web all’indirizzo www.quendoz.it .

I partecipanti del corso riceveranno in omaggio una compostiera in comodato d’uso gratuito, realizzata in materiale riciclato e riciclabile al 100%.